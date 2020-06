Cyril Hanouna : très grosse surprise sur Instagram, le projet de fou !

Si vous êtes fan de Cyril Hanouna, vous avez sans doute pu découvrir qu’il avait teasé un projet. Certains pensaient à une nouvelle émission ou encore un petit Live très sympathique. Le présentateur de Touche pas à Mon Poste avait toutefois précisé qu’il proposait de nombreuses vidéos pendant les vacances. En effet, il est difficile d’envisager le quotidien sans cette petite dose d’humour. Il a donc surpris tout le monde sur Instagram et c’est sans doute son point fort puisqu’il a réalisé un shooting photo pour une marque à savoir Project X et le résultat est impressionnant !

Vous en rêviez, Cyril Hanouna l’a fait !

Vous avez sans doute pu constater que le présentateur porte toujours des vêtements très stylés et lorsqu’il a reçu sur le plateau de TPMP le spécialiste de la mode chez Balmain, vous avez sans doute pu comprendre que ce monde était très attirant. Toutefois, nous avons l’habitude de le découvrir comme producteur ou encore animateur, mais dans ce registre, il a clairement surpris tout le monde et il fallait être au rendez-vous via ses stories pour découvrir son shooting pour une marque de prêt-à-porter.

Si vous rêviez de porter des vêtements proposés par Cyril Hanouna, vous serez forcément comblé par Project X .

. Il est donc devenu l’ambassadeur de la nouvelle collection et elle s’avère très stylée et elle plaira sans doute à de nombreuses personnes.

Cyril Hanouna propose donc un look très frais, jeune et tendance qui comblera les attentes de tous les profils.

Il est pour l’instant difficile d’en apprendre davantage concernant la disponibilité des produits, mais vous serez bientôt averti.

Cyril Hanouna, le mannequin de l’été

Les tenues portées sont très sympathiques avec le fameux B pour Baba, son surnom dans l’émission. Il a même proposé pendant le confinement Ce soir chez Baba pour tenter de distraire les Français qui traversaient forcément une période difficile. Aujourd’hui, il revient dans un registre fort sympathique avec un style très américain et même universitaire qui plaira aux petits, aux plus grands et pourquoi pas aux seniors. L’attente sera désormais longue pour savoir si la collection sera commercialisée prochainement, mais j’ai vraiment hâte de porter un petit t-shirt Baba !

Si vous ne connaissez pas le style, vous avez forcément rendez-vous sur le compte Instagram de Cyril Hanouna ou celui de Project X Paris puisque les clichés sont nombreux. Vous aurez donc un style assez frais, coloré et même sportif, ce qui correspond finalement très bien à cet animateur qui reviendra à la rentrée dans TPMP. Il a d’ailleurs précisé lors des dernières émissions que le format pourrait être revenu, mais les darkas auront réellement une place de choix. J’attends aussi avec une vive impatience le retour de la Grosse Rigolade, car le format est très plaisant et Booder était incroyable lors des différentes émissions.

Finalement, l’été sera chaud pour les projets de Cyril Hanouna, car il commence très fort. Aura-t-il l’occasion d’en dévoiler d’autres ? Il faut alors être à l’affût notamment pour savoir s’il réserve d’autres surprises de ce genre. Dans tous les cas, si la mode semblait être indispensable pour Cyril Hanouna, les fans étaient loin d’imaginer qu’il se transformerait en mannequin l’espace d’une collection, mais avec sa nouvelle coiffure, il fait clairement sensation !