Cyril Hanouna recadre Kelly Vedovelli en direct : elle quitte carrément le plateau de sa nouvelle émission !

Vexée, Kelly Vedovelli a préféré quitter sur-le-champ le plateau de C que du kif, émission présentée par Cyril Hanouna. Ce mardi 26 mai 2020, les chroniqueurs étaient tous invités à faire part de leur coup de coeur et leur coup de griffe.

Après que Raymond Aabou ait été pris à partie sur Twitter pour avoir réagi de manière virulente au sujet de la polémique causée par Camélia Jordana et ses propos sur la police dans On n’est pas couché, c’était au tour de Kelly Vedovelli de pousser un important coup de gueule.

Tandis que Raymond Aabou tentait de calmer le jeu, en assurant que l’on pouvait « bloquer la personne », Kelly Vedovelli ne s’est pas démontée, expliquant pour sa part :

« Je voudrais juste remettre les choses à leur place ! À aucun moment on ne s’est plaint ! On ne se plaint pas, c’est juste qu’à un moment donné, quand une personne vous insulte sur les réseaux sociaux, moi je pense à toutes les personnes que ça atteint ».

Des propos que la jeune femme a étayés en citant pour exemple le harcèlement scolaire, tandis que Cyril Hanouna a choisi pour sa part l’argument de la célébrité. D’après le présentateur, si les célébrités sont ainsi victimes d’insultes de la part d’internautes anonymes, c’est avant toute chose en raison de leur notoriété.

Un argument approuvé par bon nombre de chroniqueurs, tandis que Kelly Vedovelli, visiblement très remontée, s’est emportée contre Cyril Hanouna en s’exclamant, hors d’elle :

« Et quand un mec te dis ‘grosse p**e, suc**r, poufia**e’ ! »

Kelly Vedovelli rappelée à l’ordre par Cyril Hanouna : elle prend la mouche et quitte le plateau !

Face à ce flot d’insultes, Cyril Hanouna a tenu à rappeler à l’ordre sa chroniqueuse en lui faisant savoir : « On ne peut pas dire ça à l’antenne Kelly, on n’est pas sur NRJ12…»

Un recadrage qui n’a visiblement pas été du goût de Kelly Vedovelli, laquelle a immédiatement quitté son siège pour sortir du plateau de C que du kif.

Une sortie qui a pris par surprise Cyril Hanouna, particulièrement étonné par la réaction de la jeune femme qui semblait avoir pris à la lettre l’injonction du présentateur, qui lui avait demandé de sortir, mais sur le ton de la plaisanterie.

Visiblement vexée de ne pas avoir été prise au sérieux, Kelly Vedovelli a préféré quitter le plateau définitivement, alors que l’émission touchait à sa fin.

Kelly Vedovelli harcelée pendant six mois par un photographe

Si la chroniqueuse de Cyril Hanouna a réagi de manière aussi impulsive, c’est peut-être parce que les histoires de harcèlement la touchent intimement.

En septembre 2019, Kelly Vedovelli révélait en effet avoir été victime de harcèlement de la part d’un photographe ; une situation intenable qui aurait pourtant duré six longs mois.

A l’époque, la sublime blonde de 29 ans était alors l’assistante d’un photographe dont elle n’a pas voulu donner le nom. Ce dernier avait réussi à se connecter à l’iCloud de Kelly Vedovelli depuis son propre ordinateur, de manière à avoir accès aux fichiers du téléphone personnel de la jeune femme.

« Tous les soirs, il lisait tous mes messages que j’envoyais à mes copines. Le lendemain, il faisait comme si de rien n’était. À longueur de journée, il me montrait des photos de ses ex et me disait : ‘Regarde, tu lui ressembles.’ Ça a duré six mois. Mais un jour, j’ai pété les plombs », a-t-elle fait savoir sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Alors que Cyril Hanouna lui avait demandé si le professionnel en question avait eu des comportements déplacés avec elle, celle-ci avait répondu :

« Il était lourd au point que, tous les jours, ils me montraient des photos de femmes avec des gros ni***ns, il disait : ‘Tu es comme elles.’ Le soir, il lisait mes messages, en plus, je disais des horreurs sur lui à mes copines et le lendemain, pour qu’il puisse me dire bonjour comme si de rien n’était, c’est qu’il y avait un problème. Le soir, il me retenait. Normalement, je terminais à 19h, il me disait : ‘Non, mais il y a encore quelque chose à faire, ça durait jusqu’à 23h !’ »

Kelly Vedovelli, qui a donc dû faire face au harcèlement pervers d’un photographe, doit également régulièrement faire face aux haters sur internet, toujours prompts à critiquer ses posts, notamment sur Instagram. La jeune femme est ainsi souvent attaquée au sujet de son poids et cible de moqueries sur son physique et ses poses sensuelles.