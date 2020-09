Cyril Hanouna : pour des raisons sanitaires, plus de TPMP après BTP !

Ce fut l’annonce du week-end puisque Cyril Hanouna a partagé une information importante si vous souhaitez suivre Touche pas à Mon Poste par exemple. Au départ, Cyril Hanouna devait changer deux fois de plateau en terminant sur A prendre ou à laisser. Malheureusement, les conditions sanitaires à respecter sont importantes. Les émissions doivent alors les suivre à la lettre, car il suffirait d’un seul cas de coronavirus dans les équipes pour que des décisions drastiques soient prises.

Et bravo @jp_lacoste qui a été extraordinaire hier et qui sera avec moi dans @TPMP lundi ! Je suis fier de toi mon poto d 💖 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 5, 2020

Nouveau programme pour Cyril Hanouna

Il faudra attendre mardi notamment pour savoir si ce changement a eu des répercussions au niveau des audiences. En effet, vous commencerez avec Balance Ton Post aux alentours de 17h45 comme ce fut le cas depuis le début de la semaine dernière. L’émission remplace celle de Valérie Benaïm qui est toutefois aux commandes d’A prendre ou à laisser le vendredi lorsque Cyril n’est pas au rendez-vous. Pour BTP, c’est Éric Naulleau qui est aux commandes et Castaldi reprend alors TPMP. Pour le lundi, mardi, mercredi et le jeudi, il y a toutefois un changement.

Mes chéris à partir de lundi @TPMP 19h40 jusqu a plus soif et @APOALofficiel à 18h30. Puisqu on ne peut plus enchaîner @BalanceTonPost et @TPMP ! Si c est pour le bien de tout le monde ça me va et ça me déplaît pas d avoir un @TPMP plus long vu le kif qu on a fait cette semaine😘 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 5, 2020

Vous commencez donc ce marathon sur C8 avec BTP et les chroniqueurs classiques, dont Agathe Auproux, qui signe son grand retour .

. Vous aurez ensuite A prendre ou à laisser dès 18h30 et non Touche pas à Mon Poste, car cela permet de respecter les conditions sanitaires.

Vous avez pu le remarquer BTP et TPMP se déroulent sur le même plateau, seul le décor numérique change.

Les équipes ont alors 7 minutes entre les deux émissions, ce qui n’est clairement pas suffisant pour réussir à nettoyer toutes les zones afin de limiter la propagation du virus. La chaîne a donc décidé avec les équipes qui produisent les différentes émissions de séparer BTP et TPMP avec A prendre ou à laisser au milieu qui se déroule sur un autre plateau. Par conséquent, lorsque Cyril Hanouna joue avec les boîtes, les équipes ont près d’une heure pour désinfecter le lieu de A à 2 pour que les règles sanitaires soient suivies avec la plus grande précision.

Comme mon tweet n était pas très clair mes chéris!On ne peut plus enchaîner @BalanceTonPost et @TPMP sur le même plateau pour des raisons sanitaires car on n’a pas le temps de nettoyer le plateau. Donc à partir de lundi 17h45 @BalanceTonPost ensuite @APOALofficiel et enfin @TPMP — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 5, 2020

Cyril Hanouna allonge l’émission TPMP

Avec cette modification, vous aurez un peu plus de Touche pas à Mon Poste puisque l’émission commencera à 19h40 jusqu’à 21h15. Au vu des tweets laissés par le présentateur, cela ne semble pas lui déplaire puisqu’il est clairement aux anges face à cette nouvelle programmation. D’un côté, il limite le plus possible le risque concernant la propagation du virus et de l’autre, il allonge le temps d’antenne avec TPMP et comme il le dit sur son compte, cela ne lui déplaît pas puisqu’il a réellement apprécié toute cette semaine. Vous aurez alors la possibilité de commencer avec BTP puis A prendre ou à laisser avec TPMP pour finir.

L’émission avec les boîtes autrefois présentée par Arthur et Julien Courbet sur C8 sera-t-elle impactée par cette modification ? En effet, elle arrive à l’antenne beaucoup plus tôt et ce jeu est-il compatible avec cette programmation ? Dans tous les cas, les tests seront effectués, mais, au fil des jours, Cyril Hanouna effectuera-t-il des changements ? Pourrait-il par exemple commencer par TPMP puis continuer avec A prendre ou à laisser en terminant la journée avec BTP. Cela dépendra du succès de cette programmation et les audiences seront connues très rapidement.

Dans tous les cas, mis à part le vendredi, Cyril Hanouna est aux commandes des trois émissions. Par contre, le vendredi, il est absent, les équipes sont donc modifiées.