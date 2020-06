Cyril Hanouna clash Raymond sur les propos de Yannick Noah en plein direct !

Cyril Hanouna : son émission fait le buzz avec #CQueDuKif où il surfe sur l’actualité !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cyril Hanouna aura bien été hyper actif pendant toute cette saison ! En effet, alors qu’on a pu le retrouver au début de la saison dans Touche Pas à mon Poste, l’émission s’est brutalement arrêtée lors de la crise sanitaire du coronavirus. Contraint de rester chez lui comme des millions de français, l’animateur star de C8 en avait donc profité pour lancer une toute nouvelle émission présentée depuis son propre domicile et qu’il avait intitulé alors Ce Soir chez Baba.

Mais il faut bien l’avouer, l’émission n’était pas au top pour certains téléspectateurs et elle était en concurrence avec Qui veut gagner des millions avec Camille Combal sur TF1 et Tous en cuisine avec Cyril Lignac sur M6. Une concurrence rude à laquelle Cyril Hanouna a dû faire face. Pour cela, dès le premier jour du déconfinement, on a donc pu le retrouver dans une nouvelle émission pour faire grimper les audiences de C8. Mais pas question de faire une nouvelle version “discount” de Touche Pas à Mon Poste pour Cyril Hanouna, qui préfère lancer un nouveau concept autour de l’actualité, #CQueDuKif.

Cette émission, diffusée tous les jours sur la chaîne C8, fait sans cesse parler d’elle en abordant des sujets d’actualité, mais aussi avec des chroniqueurs qui n’hésitent pas à dire haut et fort ce qu’ils pensent. Récemment, Cyril Hanouna s’était même brouillé pendant l’émission avec Kelly Vedovelli qui avait même quitté le plateau de l’émission. Cette fois-ci, c’est avec un autre chroniqueur que la brouille a bel et bien eu lieu avec Cyril Hanouna. Mais de qui s’agit-il exactement ? Et bien pour celles et ceux qui ont vu l’émission hier soir, vous avez déjà la réponse, puisque l’émission est en direct, mais pour les autres nous révélons tout ce qui a pu se passer sur C8 !

Cyril Hanouna : il tacle son chroniqueur Raymond en plein direct dans son émission #CQueDuKif !

Ce lundi, dans l’émission #CQueDuKif, on a pu voir dans les sujets abordés par les chroniqueurs la prise de parole de Yannick Noah qui a réagi suite aux violences policières faites en France et aux Etats-Unis. Mais alors que le sportif et ancien chanteur n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense, ce n’est malheureusement pas pour plaire à tout le monde.

En effet, il déclarait dans une émission de télévision “20H30 le dimanche” ce qu’il pensait de toutes ces histoires de violences policières envers les personnes dites de couleur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Yannick Noah n’a pas hésité à dire ce qu’il pense, puisqu’il a vivement critiqué le silence des sportifs dits de couleur “blanche” qui n’ont pas pris la parole à ce sujet. C’est alors qu’un des chroniqueurs de Cyril Hanouna aurait bondi de sa chaise en entendant ses propos, avec lesquels il ne semble pas tout à fait d’accord. Il a en effet avoué qu’il n’était pas d’accord avec Yannick Noah, en employant des mots très difficiles, notamment le mot « racailles », ce qui n’a pas du tout plu à Cyril Hanouna et à une partie de l’audience !

En effet, Cyril Hanouna a vivement recadré son chroniqueur et avoué qu’il détestait qu’on utilise le mot « racaille » et que ce terme ne voulait absolument rien dire. Mais la brouille ne s’est pas arrêtée là, puisque Raymond, le chroniqueur, a ajouté que c’est bel et bien le terme qui est utilisé par les personnes qui le contactent. On imagine donc qu’il s’agit d’une brouille mais aussi d’un quiproquo entre les deux hommes, qui est né de la haine de certains envers la population.

On espère toutefois que les deux hommes ne sont pas définitivement brouillés, mais nous devrions bientôt avoir la réponse puisque la prochaine émission de ce mardi sera diffusée dans quelques heures en direct sur C8 et avec Cyril Hanouna.