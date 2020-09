Cyril Hanouna (Balance ton post) : une quenelle en plein direct pour cet invité qui se fait virer du plateau !

Balance ton post : l’émission quotidienne annulée sur C8 après une semaine de lancement !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur de C8 Cyril Hanouna ne s’attendait probablement pas à vivre une nouvelle saison aussi mouvementée. Ainsi, s’il est revenu avec ses trois émissions phares (Touche Pas à Mon Poste, Balance ton post, et A prendre ou à laisser), il est aujourd’hui d’ores et déjà au coeur de la polémique. En effet, l’ordre des émissions a tout d’abord été changé sur C8 puisqu’il enchaînait Balance ton post avec Touche Pas à Mon Poste, ce qui était très dangereux d’un point de vue sanitaire puisque le temps de désinfection du plateau entre les deux émissions était extrêmement limité.

Mais par la suite, c’est une nouvelle polémique qui est arrivée sur C8 : l’arrêt de l’émission Balance ton post en quotidienne ! En effet, comme on pouvait s’y attendre, le rythme est absolument intenable pour Cyril Hanouna et ce dernier a communiqué hier très ému que l’émission allait revenir sur un format hebdomadaire le jeudi, comme c’était le cas par le passé.

Mais il y a tout juste quelques heures, c’est encore une fois une toute nouvelle polémique qui fait parler de l’émission. Mais qu’a-t-il pu se passer bien exactement ? Est-ce qu’un invité a réalisé un nouveau dérapage en plein direct sur un sujet polémique ? Et bien cette fois-ci, ce ne sont pas les mots qui ont choqué Cyril Hanouna et les téléspectateurs de l’émission, mais bel et bien un geste qui rappelle les heures les plus sombres de l’histoire…

Balance ton post : un homme fait irruption sur le plateau et un invité lance une quenelle !

Hier soir, le plateau de Balance ton post était très mouvementé ! Dans la soirée, un homme s’est effectivement introduit sur le plateau et s’en est pris violemment au professionnel de santé Jimmy Mohamed. Bien que son intervention soit peu audible, elle n’a pas plu à Cyril Hanouna qui l’a très rapidement viré du plateau. Mais plus tard dans la soirée, c’est un invité qui a fait un geste intolérable pour l’animateur phare de la chaîne.

Après le geste inacceptable d'un invité, @Cyrilhanouna lui demande de quitter le plateau de #BalanceTonPost pic.twitter.com/S0iiuJ43t2 — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) September 10, 2020

Vous connaissez sans aucun doute la geste de la “quenelle” popularisé par l’humoriste polémique Dieudonné. Ce geste très controversé considéré comme anti-système par certains est jugé comme étant antisémite par d’autres. Le pneumologue Patrick Bellier, qui était alors invité de l’émission hier soir, parlait alors du coronavirus et expliquait que selon lui l’épidémie était bel et bien derrière nous. Il aurait alors réalisé le geste de la quenelle de Dieudonné sur le plateau après qu’un spectateur du public l’ait dénoncé. Cyril Hanouna a alors immédiatement réagi face à ce geste et a demandé à l’invité de quitter tout simplement le plateau de l’émission

Nul doute que le pneumologue ne sera sans doute pas invité à nouveau à participer dans l’émission polémique de Cyril Hanouna ! Le geste de l’animateur a cependant fait polémique encore une fois sur Twitter. Car si certains comprennent très bien la réaction de l’animateur, d’autres qui soutiennent Dieudonné et son geste qu’ils comprennent comme une remarque anti-système n’ont pas compris la réaction de l’animateur. Après toutes ces polémiques autour de l’émission de débats de Cyril Hanouna, Balance ton post pourra-t-elle rester à l’antenne pendant encore longtemps ?