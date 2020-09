Claude (Koh Lanta) au casting de l’émission culte de TF1 – Danse avec les Stars !

En participant pour la troisième à Koh Lanta, Claude ne s’attendait certainement pas à devenir une vraie star du petit écran. Et pourtant ! En impressionnant les candidats et les téléspectateurs lors des épreuves (il a battu et explosé le record de victoires individuelles, détenu jusqu’alors par Teheiura) et en menant des stratégie d’une main de maître, il n’a certes pas remporté l’aventure, mais il a conquis les internautes.

L’île des héros : une saison mémorable

TF1 a frappé un très grand coup avec sa saison de Koh Lanta sous-titrée L’île des héros qui, comme son nom le sous-entend, a fait revenir certains candidats emblématiques des saisons précédentes. Ainsi, nous avons pu revoir avec plaisir Claude, Jessica, Moussa, Sara et Teheiura. Ils seront venus pimenter une saison déjà riche en candidats marquants – bien que globalement mauvais aventuriers, à l’exception de Sam, un jeune homme impressionnant.

Les internautes, confinés durant la quasi-totalité de la diffusion des épisodes, se seront pris de passion pour cette saison, parfois trop. Plus de cinq millions de tweets ont été écrits au sujet de L’île des héros, et le comportement de certains candidats (comme Inès, Ahmad ou Régis) a tant agacé les internautes que certains en sont même venus aux menaces (obligeant Régis, par exemple, a demandé une protection policière du fait de la violence des messages reçus).

Claude : perdant du jeu mais gagnant pour le public

Claude a tant survolé cette édition que les internautes ne voulaient voir que lui recevoir le chèque de 100.000 euros. Il est arrivé jusqu’aux poteaux avec brio, mais face à Naoil, et après la chute d’Inès, il est tombé, plongeant les téléspectateurs dans un cauchemar, eux qui le voyaient déjà grand gagnant de l’épreuve. Finalement, Naoil choisira Inès pour l’accompagner en finale et Claude a ainsi dit adieu à ses chances de remporter l’aventure.

Mais Claude a gagné le coeur du public. Et cela s’est ressenti directement, comme l’expliquait la productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert. Elle a en effet confié que les candidatures s’étaient multipliées après la diffusion de la saison, et que des profils comme Claude étaient plus nombreux.

Le jeune papa a enchaîné les plateaux de télévision pour des interviews et son capital sympathie est indéniable. Alexia Laroche-Joubert, consciente de la force médiatique du candidat, expliquait avoir des projets avec ce dernier, sans en dévoiler plus pour ne pas gâcher la surprise. Mais aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous annoncer (d’après une information Télé-Loisirs) la prochaine émission dans laquelle nous retrouverons le héros !

Claude au casting de Danse avec les stars

Finis les poteaux et les épreuves de confort ou d’immunité pour Claude. Le candidat se lance un nouveau défi de taille : celui d’apprendre à danser. Le jeune homme sera en effet parti du casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Nous ignorons encore quand cette saison sera diffusée, mais elle semble avoir déjà trouvé son gagnant. En effet, difficile de ne pas voir le jeune homme arriver jusqu’en finale tant les internautes l’adorent et voteront sans doute en masse pour lui.

Si des rumeurs annonçaient une diffusion prévue pour début 2020, le présentateur Camille Combal expliquait n’avoir rien de prévu sur son agenda à ce moment précis. On ignore encore quand nous pourrons voir les talents de danseur de Claude, même si celui-ci s’était confié à ce sujet (en vue d’une éventuelle participation) plus tôt dans l’été, et semblait plutôt réticent : « Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d’entraînements. C’est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs » (propos recueillis par PurePeople).

On a en tout cas de voir Claude aux côtés de Jazz, autre personnalité qui aurait dit oui à la production tant on ne pensait pas les voir près l’un de l’autre un jour. Connaissant le mental de l’aventurier, on ne doute pas une seule seconde de ses capacités à s’améliorer en danse, et à nous épater chaque vendredi soir. On a hâte de découvrir ça !