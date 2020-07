Christine Kelly : une photo digne des vacances, les fans sont sous le charme

Les internautes sont nombreux à suivre Christine Kelly que ce soit sur le Web ou encore à la télévision. Vous avez pu découvrir des déclarations très touchantes notamment dans TPMP ou encore BTP en compagnie de Cyril Hanouna. Lorsque la visibilité sur le petit écran est importante, il n’est pas surprenant que les internautes soient en quête d’informations sur les réseaux sociaux. C’est donc le cas pour Christine Kelly que vous avez l’occasion de retrouver sur son compte Instagram. Elle a adopté un look 100 % naturel qui n’a pas laissé ses fans totalement indifférents, ils ont été clairement nombreux à poster des commentaires élogieux.

Une transformation pour Christine Kelly

Vous avez sans doute l’habitude de la voir toujours tirée à 4 épingles sur les plateaux de télévision, mais elle a décidé de se laisser quelque peu aller avec les vacances d’été. Vous pourrez notamment la découvrir sur les réseaux sociaux puisqu’elle poste souvent des photos de son quotidien. Ce sont des clichés traditionnels et elle vous invite à partager certains moments de sa vie. Les fans ont toutefois été interpellés par un selfie réalisé avec la plus grande dose de naturel. En effet, la chroniqueuse de TPMP qui officie également chez Cnews a les cheveux lâchés et légèrement ondulés.

Christine Kelly offre un grand sourire à tous ses fans, elle adopte une posture totalement décontractée .

. Le maquillage semble totalement absent, la chroniqueuse est clairement radieuse.

Alors que l’émission TPMP est terminée depuis quelques jours, elle s’apprête à profiter pleinement de ses vacances qui ont été méritées.

En effet, l’année 2020 aura été mouvementée pour la chroniqueuse puisqu’elle avait notamment intégré Eric Zemmour.

Les téléspectateurs n’avaient pas forcément apprécié sa venue et elle avait été au coeur d’une vive polémique. Dans tous les cas, la chroniqueuse de TPMP voulait absolument mettre en avant la liberté d’expression, c’était la raison pour laquelle Zemmour avait pu participer. Toutefois, vous ne pouvez pas toujours sortir de ces polémiques sans une bonne dose de fatigue et Christine Kelly n’a pas été une exception. Sur les réseaux sociaux, elle avait notamment informé les abonnés, car elle était réellement épuisée.

Christine Kelly profite des vacances avec sa fille

Certains clichés vous permettent aussi de découvrir sa petite fille prénommée Léa. Dans les colonnes d’Ici Paris, elle avait eu l’occasion de se confier sur son rôle de mère. L’enfant a vu le jour en 2015, elle est donc âgée de 5 ans désormais et elle avait partagé son émotion. Toutefois, Christine Kelly a pu révéler à la presse et même sur le plateau de TPMP qu’elle n’avait pas forcément été heureuse. Ses confessions ont souvent été poignantes et rythmées par quelques larmes en direct aux côtés de Cyril Hanouna. Elle avait tout de même précisé dans ce magazine que le rôle de mère lui donnait une dimension de puissance et surtout un bonheur indescriptible. Elle a eu sa petite fille alors qu’elle avait 45 ans, elle montre qu’une grossesse tardive est tout à fait possible.

Christine Kelly avait perdu des jumeaux en 2001, ce drame l’avait bouleversée et son mariage avait volé aux éclats selon Pure People. Leur couple était apparemment hanté par ces bébés fantômes comme elle peut les décrire lors de cette interview. Aujourd’hui, Christine Kelly semble heureuse et elle n’hésite pas à partager son bonheur avec ses fans.