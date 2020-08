Chaleur : Pascal Obispo fait grimper le thermomètre en période caniculaire !

Le plaisir n’est pas moindre lorsque la gent masculine poste des clichés sexy sur les réseaux sociaux. Pascal Obispo l’a bien compris.

À l’occasion d’un shooting, le bel homme a satisfait ses admiratrices. Il a pris une pose sensuelle dans un lac sous une lumière dorée, immergé dans l’eau jusqu’à la taille, reflet apparent par réverbération, lunettes de soleil l’affublant d’un air mystérieux, prenant garde d’exposer son torse, tatouage apparent sur la poitrine, au soleil du sud-ouest.

Cette démonstration de muscles et de virilité n’a pas tardé à créer l’émoi chez ses fans.

« Un artiste aussi agréable à entendre qu’à regarder », « Oulalalaaa … j’ai chaud », « Waouuuu. Ça donne envie de venir faire un p’tit plouf dans l’eau ! », « So hot !! », clament ses abonnés.

Un lieu de vacances cher à son cœur

Le sudiste profite de ce séjour pour se rendre au bord de l’Atlantique chez lui et y prendre le soleil. Il s’y sent apparemment très à l’aise et nous le fait savoir. L’homme de 55 ans qui se sent comme un poisson dans l’eau en vacances a publié de nombreux clichés en 24 heures, dont trois profils de sa personne, souriant et séduisant au teint hâlé.

« Je partage avec vous quelques instants volés au bonheur ! », a-t-il posté en légende.

Le coach de The Voice, d’une humeur « feel good », semble plus heureux que jamais. En effet, il s’agit d’un retour aux sources, dans un lac, pour Pascal Obispo qui se régale au Cap Ferret. Un village que le chanteur affectionne tout particulièrement.

« Depuis 1970, j’y passe tous mes étés. C’est ici que j’ai appris à nager et que j’ai fait mes premiers radio-crochets, au Club Mickey. Je chantais du Claude François. Mon oncle et ma tante possédaient une maison au Petit-Piquey. J’y retrouvais mes cousins », a-t-il raconté avec un brin de nostalgie dans un entretien réalisé pour le Journal du dimanche.

L’interprète qui est également un grand compositeur s’y sent tellement bien qu’il a décidé de recréer un studio d’enregistrement dans sa maison secondaire de Nouvelle-Aquitaine.

« J’aime de plus en plus travailler ici », déclarait-il dans cette même interview.

Des fans in love d’un homme amoureux

C’est également au Cap Ferret que Pascal Obispo a célébré son mariage avec la jeune blonde Julie Hantson le 19 septembre 2015. Le chanteur passe d’ailleurs ses vacances auprès du mannequin dont il est fou amoureux et ne se lasse pas d’illustrer leur idylle comme il l’a fait le 11 août en publiant un selfie sur les réseaux sociaux.

Poitrines serrées l’un contre l’autre, sourire étincelant pour lui, regard sulfureux pour elle, on ne peut souhaiter au bel homme que de conserver ad vitam aeternam cet air épanoui contagieux.