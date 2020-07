Cette fillette, qui fabriquait des masques pour le personnel soignant, meurt tragiquement ! C’est le drame !

Elle n’avait que dix ans, mais possédait déjà un grand coeur et une forte volonté d’aider les autres. Une fillette de 10 ans, qui fabriquait et donnait des masques faciaux cousus à la main pour les travailleurs de la santé dans le cadre de la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19), est tragiquement décédée.

Lexi Brooke Collins originaire de Munday, dans le Texas (États-Unis), avait « passé d’innombrables heures à fabriquer des masques faciaux (environ 100) dont la communauté du comté de Knox et des comtés environnants avait grand besoin » avant de décéder vendredi, nous apprend sa nécrologie. La station d’information locale KTXS a rapporté qu’elle était décédée dans un accident de VTT.

Lexi Brooke Collins, élève de cinquième année à l’école élémentaire de Munday, était une fille « fantastique, extraordinaire et vraiment unique en son genre », qui avait appris le patchwork auprès de ses proches, rapporte également sa nécrologie.

Elle avait remporté des prix au Cotton Pickin’ Quilt Show local et avait commencé à fabriquer des masques faciaux pour sa communauté, lorsque son école a fermé en raison de problèmes de coronavirus.

Lexi était la définition même de la lumière

« Avec l’exubérance et la joie dont elle faisait preuve au quotidien, mais également son grand coeur, Lexi a donné tant de joie et d’amour non seulement à sa famille, mais aussi à ceux qui ont eu la chance de faire partie de sa vie. La lumière peut être définie comme étant un agent naturel qui stimule la vue et rend les choses visibles. Lexi était la définition même de la lumière, qui respire et qui marche. Lexi marchait toujours sur le soleil. C’était juste une partie innée de son âme », lit-on dans sa nécrologie.

L’acte altruiste de Collins a été présenté sur KTXS début avril, dans lequel un post Facebook partagé par le point de vente américain montrait quatre travailleurs de la santé portant des masques cousus par la jeune fille.

« L’hôpital général d’Anson a reçu un don très aimable de masques cousus à la main d’une élève de 5e année de l’école Munday, TX. Merci, Lexi Collins ! Nous vous sommes reconnaissants« , déclarait le personnel dans une déclaration postée à l’époque.

Le don de Collins était particulièrement approprié, car sa mère, sa grand-mère, sa tante et son oncle sont tous des infirmiers, a rapporté Karen Logan, conseillère municipale de Munday.

« Elle souriait toujours »

« Lexi était une enfant remarquable. Elle était brillante, talentueuse, sage au-delà de son âge, mais dans l’ensemble, elle avait l’esprit le plus précieux que j’ai jamais connu. Elle souriait toujours », a déclaré Logan à la station. « Elle souriait toujours. »

Dans sa nécrologie, Lexi Brooke Collins est également décrite comme un « enfant typique de 10 ans » qui « aimait jouer, appréciait les plaisirs de la vie quotidienne et donnait toujours aux autres un amour particulier« .

Elle était passionnée par les chevaux et le plein air et aimait aller au parc de trampoline et jouer au basket-ball.

« Jusqu’à notre prochaine rencontre, Lexi, garde le sourire, continue à t’occuper de toi et garde la foi de Dieu en ton âme », lit-on dans sa nécrologie.

Les funérailles de Collins ont eu lieu lundi après-midi.

La communauté s’est réunie pour collecter des fonds afin de construire un mémorial en bronze en l’honneur de Lexi.