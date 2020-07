Céline Dion touchée par une maladie incurable ? La chanteuse évoque pour la première son handicap !

Depuis plusieurs années, la chanteuse québécoise est livrée à elle-même, alors qu’elle n’avait jamais vécu sa vie de star sans son époux.

Toutefois, cela fait un petit moment que les fans de Céline Dion s’interrogent sur sa santé.

En effet, son apparence a beaucoup changé, et elle apparaît très souvent dangereusement amaigrie.

À chacune de ses apparitions, le débat est relancé sur les réseaux sociaux, est-ce que la chanteuse est malade ? Pour mettre fin à toutes les spéculations, la star a fait des révélations sur son compte Instagram.

Céline Dion est atteinte d’une maladie incurable

À voir son importante maigreur, qui ne cesse de s’accentuer au fil des mois, tous les admirateurs de Céline Dion ont commencé à avoir des doutes sur son état de santé. La chanteuse a beau jouer avec les vêtements et les accessoires extravagants pour tenter de noyer le poisson, ses fans ont des yeux de lynx, et n’arrêtent plus de s’inquiéter. Ce qui semblait n’être au début qu’une simple perte de poids, paraît très rapidement beaucoup plus grave que cela.

Alors que les médias et les magazines people se sont très vite emparés des rumeurs, les discussions autour de Céline Dion sont allées bon train dans le monde entier, surtout depuis l’annulation de plusieurs de ses concerts en 2018.

À cette époque, les représentants de la Québécoise parlent d’un problème à la gorge, et plus particulièrement d’un trouble de l’oreille moyenne, qui entraîne des irrégularités auditives et une incapacité à chanter correctement. Pour faire face à cette maladie, Céline Dion s’était donc arrêtée pendant plus d’un mois, et avait confié par la suite tous ses doutes, notamment sur la possibilité d’un retour sur scène ou non.

Depuis, les choses semblaient s’être arrangées, mais l’apparence de la star n’a pour autant pas évolué. Au contraire, elle est apparue de plus en plus maigre, de quoi susciter l’inquiétude chez ses admirateurs.

Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, cette dernière a donc décidé de révéler la vérité, et a avoué à ses abonnés qu’elle souffrait d’une dégénérescence maculaire très handicapante. En quelques mots, elle explique qu’il s’agit d’une maladie de la rétine, qui peut être amenée à apparaître autour de la cinquantaine, et qui altère considérablement la vue du malade. Dans son cas, même si sa perte de vision est progressive, les dégâts sont irréversibles et les traitements ne peuvent que ralentir l’évolution du trouble.

Les facteurs ayant déclenché la maladie de Céline Dion

Malgré les nombreuses questions de ses fans, Céline Dion n’est pas rentrée dans le détail en ce qui concerne cette maladie, et notamment à propos des raisons qui auraient pu conduire à son développement.

Certains internautes évoquent déjà un rythme de vie bien trop intense, qui peut grandement fatiguer l’organisme et favoriser des troubles inattendus.

D’autres pensent que le décès son mari n’y est pas étranger, et que le choc subi par la chanteuse peut avoir occasionné l’apparition de cette pathologie.

Dans tous les cas, il va lui falloir beaucoup de courage pour affronter les prochaines années, tout en continuant de mener sa carrière, même si l’on ne doute pas qu’elle en soit capable.