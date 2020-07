Céline Dion: Nouvelle vidéo choquante qui lui vaut un violent lynchage par ses fans!

En effet, elle aurait délibérément ignoré une fan qui lui chantait une de ses chansons. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, vous êtes sur le bon endroit.

Description de la vidéo

Céline Dion est actuellement en tournée »courage » aux États-Unis. C’est au sortir d’un grand hôtel de New York qu’elle se fait repérer par les fans lorsqu’elle entrait dans la voiture. En un clin d’œil, elle s’est fait entourer par ces derniers qui voulaient voir leur artiste. C’est là qu’une jeune femme très fan de Céline Dion a voulu lui rendre un hommage en chantant une de ses chansons. De manière surprenante, la belle chanteuse aurait remonté sa vitre sans accorder une certaine attention à cette jeune femme.

Ce comportement a heurté la sensibilité de tous les fans de Céline Dion dans le monde. Seulement, il n’est pas facile de prendre pour vrai cet état de choses lorsqu’on connaît la personnalité de Céline Dion. On se dit qu’elle ne pourrait pas se comporter de la sorte parce qu’elle n’a jamais failli à l’encontre de ses fans. Le fait que cette information soit diffusée en masse sur les réseaux sociaux n’entraîne pas l’unanimité dans le cœur des fans de la chanteuse à la voix d’or. Raison pour laquelle la théorie du montage reste plausible et même indubitable. Pour cause, la jeune femme en question avait posté la vidéo originale sur la toile. Une vidéo qui a plutôt suscité de l’admiration et des appréciations diverses vis-à-vis de Céline Dion.

Vérité sur cette rencontre : vidéo originale

Les faits de cet événement doivent être restitués avant de ressortir les réactions suite à cette vidéo dans la page de la jeune femme.

Les faits tels qu’ils sont en réalité

La jeune femme en question est Freida Solomun. Elle fait partie des fans historiques de Céline Dion et adore les chansons de cette dernière. Elle a grandi au rythme de la voix perçante de l’artiste qu’elle considère comme son modèle. Quoi de plus idéal que de rencontrer son modèle au sortir d’un hôtel ?

Céline Dion accorde toujours un respect à ses fans et admirateurs. Elle n’aurait pas manqué de combler cette jeune femme de joie. La jeune fan a décidé de saisir cette occasion pour rendre hommage à Céline Dion en lui chantant une de ses chansons (Surrender). Le chauffeur a voulu partir avant la fin de l’interprétation. Céline Dion lui a demandé d’attendre.

Elle a ainsi écouté l’intégralité de l’interprétation que lui faisait sa fan. La vidéo originale et complète montre Céline Dion époustouflée par la majestueuse voix de cette fan. Elle l’a par ailleurs félicité pour cette performance en lui tendant la main. Ensuite, elle l’a longuement ovationnée avant de laisser son chauffeur faire démarrer la voiture pour reprendre la route. On peut même voir un échange de mots et de phrase rempli de respect et d’admiration entre Céline Dion et Freida Solomon.

La Fan n’a pas manqué de faire remarquer à Céline Dion ce quelle représentait pour elle. Qu’elle a beaucoup de chance d’avoir écouté ses chansons et qu’elle est une source d’inspiration pour elle. C’est ainsi que la Fan finit par partager la vidéo de sa rencontre improbable avec son idole.

Les réactions d’admiration et de respect autour de la vidéo.

La version originale de la vidéo est largement appréciée par les followers de la jeune femme qui émettent des appréciations diverses :

Sur le courage de Céline malgré la présence du COVID-19

Cette réaction est édifiante dans ce sens : « Qu’en crise autour du coronavirus, la générosité de Céline Dion l’a poussé à checker avec Freida ».

Sur sa gratitude

Elle concerne cette phrase que la chanteuse a adressée à sa fan : « soit béni et merci beaucoup ». Ce qui a suscité du respect et de la considération des fans par rapport à Céline Dion.

Sur le respect qu’elle mérite

Plusieurs appréciations des fans vont dans ce sens. « C’est pour ça que je respecte beaucoup Céline Dion, une légende une icône et une voix d’or accessible et gentil » ou encore « Céline Dion est une reine c’est ce à quoi ressemble la classe ».