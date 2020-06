Céline Dion – elle partage des photos d’elle d’il y a 13 ans, le contraste est saisissant !

View this post on Instagram

On célèbre les 13 ans de l’incroyable album concept de Céline Dion D'elles ! L’album rend hommage aux femmes avec ses 13 chansons toutes écrites par des femmes influentes du Québec et de la France. Écoutez maintenant via le lien dans la bio. – Team Céline . Celebrating 13 years of Celine's incredible concept album, D'elles! This 13-song album centers around the theme of womanhood, with all song lyrics written by influential female authors from France and Quebec. Listen now through the link in bio! – Team Celine . #Delles #FlashbackFriday . 📸 Daniela Federici & Gérard Schachmes