Caroline Receveur changerait de vie, vous pourriez être choqué !

Si vous parcourez le compte Instagram de Caroline Receveur, vous aurez l’occasion de découvrir son quotidien qui est coloré.

Elle vous propose aussi des tenues vestimentaires sympathiques.

Si vous êtes en quête d’inspiration pour une prochaine soirée, cette influenceuse pourrait clairement vous donner sans le savoir quelques conseils réjouissants.

En effet, cette adepte des réseaux sociaux et notamment d’Instagram est très active, elle vous propose même quelques scènes très touchantes avec son petit garçon âgé de 2 ans seulement.

Une ville ne cesse de capter le regard des Français

Si vous suivez le monde des people ces dernières années, vous avez pu constater qu’une ville semble de plus en plus les attirer. En effet, ils peuvent clairement délaisser Paris pour savourer une autre destination ensoleillée. Certains optent pour un pays en Europe ou encore la ville de Londres, car elle est proche finalement de nombreuses capitales tout en étant isolée. Toutefois, selon les informations exclusives de Public, Caroline Receveur aurait l’intention de partir pour Dubaï. Il faut bien sûr prendre ces informations avec des pincettes, car la jeune femme ne semble pas avoir confirmé cette donnée.

Cela n’est pas surprenant puisque Dubaï est une ville séduisante, de nombreuses personnalités ont pu s’y rendre .

. Vous avez sans doute déjà découvert les stories de Jessica Thivenin, Thibault Garcia ou encore Nabilla et Thomas Benattia.

D’autres comme Tarek, le petit frère de Nabilla qui s’apprête à être papa pour la première fois ainsi que Laurent et Jazz ont aussi choisi de rejoindre cette destination.

Dubaï semble donc avoir de nombreux atouts et certains Français même si ce ne sont pas des célébrités peuvent aussi envisager un déménagement dans cette ville. Vous avez sans doute pu découvrir de nombreux reportages à la télévision qui mettent en avant les avantages de cette destination notamment pour ceux qui cherchent du travail ou qui veulent se lancer dans un business bien précis. Il y a donc de grandes chances pour que d’autres personnes dans les prochaines années optent pour cette destination aux paysages sympathiques entre ville et désert.

Caroline Receveur va-t-elle habiter à Dubaï ?

Il faudra bien sûr attendre la confirmation de la jeune femme, car pour l’instant, c’est une rumeur partagée par le magazine dédié aux people. Cette instagrameuse de 32 ans est donc maman d’un petit garçon que vous pouvez découvrir sur son compte. Elle partage souvent des stories et les abonnés sont sous le charme à chaque fois. Elle est en couple avec Hugo Philip et ce serait donc la petite famille qui déménagerait vers cette destination ensoleillée où tout semble possible. Caroline Receveur a pu monter un véritable business ces dernières années, car elle est tout de même à l’origine d’une gamme de produits de beauté baptisée Osée Beauté. RECC Paris est une ligne de prêt-à-porter et elle a même dévoilé des thés détox avec Wanderta.

Caroline Receveur a donc plus d’une corde à son arc et Dubaï pourrait sans doute lui permettre de lancer d’autres business. Il faut savoir que cette destination est réputée pour les adeptes de l’entrepreneuriat. Bien sûr, il est impératif d’attendre la confirmation éventuelle de la jeune femme. Il faut savoir que le changement aussi radical demande de la préparation puisque le déménagement est complexe au vu de la distance.