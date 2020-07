Carla Moreau et Kevin Guedj – Très agacés et critiqués violemment par les fans !

Après avoir publié sur Instagram un post traitant non sans humour du confinement en couple, Kevin Guedj et Carla Moreau continuent de partager avec leurs nombreux abonnés leur quotidien sur les réseaux sociaux.

Il semblerait d’ailleurs que durant cette période si particulière où chacun est contraint de rester chez soi à cause de la pandémie de Covid-19, le couple star des Marseillais se montre particulièrement prolifique !

Cette fois-ci, Carla Moreau et Kevin Guedj semblent avoir décidé de réaliser une bande-annonce digne des plus grandes productions françaises, en mettant en scène leur quotidien durant l’épidémie de Coronavirus. Une vidéo particulièrement hilarante, qui n’a pas manqué de faire massivement réagir les internautes ! D’ailleurs, Kevin Guedj souhaiterait déjà vendre à Netflix les droits de cette vidéo qui fait exploser de rire ses abonnés. Dans les commentaires, il est d’ailleurs possible de constater que sa compagne, mais également Maeva Ghennam ou encore Nacca sont également pliés de rire, comme tous le font constater avec des emojis pleurant de rire. « Voilàaaa le film nominé aux Oscars », peut-on lire, ou encore : « J’adore trop bien fait les gars bravo ».

Il faut dire que pour cette vidéo, le couple star de la téléréalité « tentent des choses », « beaucoup de choses », pour passer le temps durant le confinement. De quoi distraire leurs abonnés en attendant la reprise de leurs activités ! Leur charmante petite Ruby apparaît d’ailleurs au casting, avec son sourire si mignon qui fait régulièrement fondre leurs abonnés.

En attendant d’en découvrir plus sur les aventures palpitantes de Carla Moreau et Kevin Guedj durant le confinement, couple qui devrait d’ailleurs prochainement se marier si la pandémie de Covid-19 ne les en empêche pas, découvrez pourquoi ils ont été lynchés par les internautes après avoir commenté l’histoire entre Greg et Maeva Ghennam.

Carla Moreau et Kevin Guedj, saoulés par l’histoire entre Greg et Maeva Ghennam : le couple se fait lyncher sur la toile !

La séquence n’a pas manqué de faire réagir bon nombre d’internautes, mais aussi des candidats phares des Marseillais : Greg, en larmes à cause de Maeva Ghennam. Carla Moreau et Kevin Guedj, couple star du programme de téléréalité de W9, n’a d’ailleurs pas caché son agacement quant à la situation ; de quoi énerver les internautes qui ne se sont pas fait prier pour leur rappeler qu’il y a quelque temps, ils se trouvaient exactement dans la même situation.

Sur Twitter notamment, les internautes ont littéralement lynché le couple, preuve malheureuse, s’il en fallait une, que les haters ont encore de beaux jours devant eux…

« Mais Carla et Kevin depuis Les Marseillais South Africa, ils nous pètent les cou*lles à nous, donc depuis plus de 6 ans. Et là, ils font les fous avec Greg et Maeva ? Ptdr, vous oubliez trop vite votre passé les gens (…) Mdr Carla et Kevin ils oublient l’année où ils allaient coucher ensemble dans la laverie alors que Carla était avec Julien Bert (…) Mais mdr, Kevin et Carla qui ouvrent leur bouche sur l’histoire de Greg et Maeva, alors qu’ils ont fait exactement la même chose », pouvait-on, entre autres , lire sur Twitter.

Suivez forcément les deux couples sur les réseaux sociaux puisque Carla Moreau utilise Instagram comme un défouloir. Elle peut alors publier à maintes reprises des photos ou des vidéos dans lesquelles elle dévoile sa famille, ses coups de gueule ou encore ses préférences. La petite famille est toujours confinée à Londres alors que le Royaume-Uni est au coeur d’une situation très délicate à cause du coronavirus.