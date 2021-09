Brigitte Macron : La première dame de France est invitée dans l’émission de Laurent Ruquier… Elle accepte sous condition !

L’animateur emblématique de France 2 Laurent Ruquier, a fait fort en invitant Brigitte Macron dans son émission. La première Dame de France n’a pas vraiment refusé, mais elle a quand même exigé quelques conditions.

Les conditions de la première Dame

L’émission On est en direct de Laurent Ruquier accueille beaucoup de politiques. L’animateur présente son émission aux côtés de Léa Salamé, un duo de choc qui reçoit leurs invités pour parler des actualités les concernant. Les invités de l’émission sont de plus en plus prestigieux. Il y a peu, le Premier ministre français Jean Castex a été invité. Par la suite, Laurent Ruquier a visé haut, en lançant une invitation à la Première dame Brigitte Macron.

Cette fois, l’animateur s’est même déplacé en personne à l’Elysée, afin de rencontrer l’épouse d’Emmanuel Macron. On voit ainsi à quel point cela était important pour lui. Alors que Laurent Ruquier a tout fait pour que Brigitte Macron accepte de venir dans On est direct, celle-ci a conditionné son arrivée.

Un proche de la 1ère Dame a révélé que celle-ci lui a confié qu’elle l’aimait bien. Brigitte Macron a exigé que si elle doit venir dans l’émission, alors il ne faudra lui parler que de ses actualités en tant que première Dame. Par exemple, le sujet peut porter sur les pièces jaunes, dont elle est la présidente.

En dehors du contenu des interviews, l’épouse d’Emmanuel Macron aurait avoué à Laurent Ruquier qu’elle n’était pas à l’aise avec le direct. De ce fait, si elle doit être sur le plateau, l’émission devra être forcément enregistrée. Finalement, le projet de Laurent Ruquier n’a pas pu aboutir, en tout cas pour le moment. Cela ne l’a pas empêché de pouvoir inviter plusieurs autres personnes politiques. En dehors de Jean Castex, il y a eu récemment le polémiste Éric Zemmour. Le passage du candidat potentiel à la présidence de la République dans l’émission, fait encore parler les internautes.

Brigitte Macron une habituée de la télévision

Si Laurent Ruquier n’a pas réussi à faire venir la première Dame de France dans son émission, c’est sans doute parce qu’il s’agit d’un talk show. Sinon, Brigitte Macron est déjà apparue plusieurs fois à la télé, souvent sur la chaîne TF1. Aussi, à chaque fois, elle vient parler de choses en rapport avec sa fonction, et non de politique.

Ainsi, en janvier 2020, on se souvient que Brigitte Macron a parlé sur TF1 en tant que nouvelle présidente de la fondation Paris-Hôpitaux de France. C’était alors pour s’exprimer au moment du lancement des Pièces jaunes. Toujours sur TF1, la première Dame est également intervenue dans Le Grand concours des animateurs, et elle y était pour l’Opération Pièces Jaunes.

En dehors de cela, Brigitte Macron est venue sur le plateau du JT de 20 heures, il y a quelques mois. Le sujet évoqué était alors plus personnel. Elle s’est alors exprimée sur sa contamination au Covid-19. Au vue de la nature de ses rares apparitions, on comprend que Brigitte Macron soit réticente à se rendre dans un talk show qui se déroule en direct.