Brad Pitt et Jennifer Aniston, ensemble pendant le confinement ? Une folle rumeur !

L’histoire d’amour de Brad Pitt et Jennifer Aniston, qui avait fait rêver le monde entier au début des années 2000, s’était achevée tristement en 2005, après que l’acteur ait rencontré Angelina Jolie sur le tournage de « Mr. et Mrs. Smith ».

À cette époque, le public était persuadé qu’une histoire de tromperie se cachait derrière le divorce médiatisé des deux stars du cinéma.

Brad Pitt et Jennifer Aniston, retour de flamme aux SAG Awards ?

Depuis le divorce surprise de Brad Pitt et Angelina Jolie, il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que les fans du couple, qu’il formait avec Jennifer Aniston, espèrent un retour de flamme des deux acteurs.

En effet, pas une semaine ne passe sans qu’une nouvelle rumeur n’apparaisse dans les médias, issue de propos soi-disant tenus par des proches des deux ex. Si la grande majorité de ces déclarations paraît incongrue, il semble qu’à défaut d’être ensemble, les deux acteurs soient redevenus de très proches amis.

Lors de la dernière cérémonie des SAG Awards, on avait tous déjà pu observer un rapprochement des deux stars d’Hollywood, qui n’a pas été sans conséquence sur les rumeurs récentes. À travers des photos postées sur les réseaux sociaux, Brad Pitt et Jennifer Aniston semblaient au comble du bonheur de s’être retrouvés, esquissant chacun de grands éclats de rire face à l’autre.

De même, lors du discours de Jennifer Aniston à cette même soirée, puisque des photos de Brad Pitt l’admirant devant un écran en coulisse avaient fuité sur le net.

L’homme semblait très concentré sur son ex-femme, et surtout très heureux pour celle qui venait de recevoir un prix.

Des ex de plus en plus proches selon leur entourage

Il n’en fallait donc pas plus pour nourrir les espoirs les plus fous, puisqu’aux dernières nouvelles, les deux ex seraient plus proches que jamais.

Le cousin de Jennifer Aniston a ainsi confié à Fox News qu’il adorerait voir sa cousine et Brad Pitt se remettre ensemble, sous-entendant qu’il pourrait bien se passer quelque chose à nouveau maintenant que les deux acteurs sont plus vieux.

Brad Pitt aurait même conseillé à l’actrice de participer à l’épisode spécial de Friends.

Selon de nombreux observateurs, et notamment des paparazzi, Brad Pitt se serait rendu très régulièrement au domicile de son ex-femme ces derniers mois.

Alors, amitié ou retour de flamme pour les deux divorcés les plus célèbres d’Hollywood ?

L’avenir nous le dira, d’autant plus que selon la dernière rumeur en date, Brad Pitt serait confiné chez Jennifer Aniston ! Rien que ça.

La cause de cette rumeur est à chercher du côté d’Instagram, où l’actrice a posté une story il y a quelques jours, dans laquelle on voit furtivement un homme passer, avec des cheveux blonds et une barbe grisonnante.

Si cela s’avère vrai, les fans peuvent espérer voir leur désir devenir réalité, car on ne verrait pas bien pourquoi les deux ex se seraient réunis sous le même toit le temps de cette quarantaine.