Blackpink et Selena Gomez : déjà une pluie de records pour Ice Cream !

Cela ne fait que quelques heures que la chanson Ice Cream est sortie. Pourtant, Blackpink et Selena Gomez explosent déjà bien des records avec cette chanson qui sent bon l’été. Riche en couleurs, le clip joue la carte du rétro, notamment avec le look donné à Selena Gomez, emprunté aux années 60.

Twitter sans dessus dessous pour Ice Cream

Si vous allez sur Twitter vendredi 28 août, les Tendances risquent d’être quasi-exclusivement dédiées à la nouvelle chanson des stars ! C’est simple, sur les 22 mots les plus utilisés sur le réseau social, 13 concernaient cette collaboration déjà mythique. Près de deux millions de tweets (!!) ont utilisé le hashtag #IceCream. Près de 900 000 personnes ont parlé de Selena Gomez et 2,2 millions de Tweets concernent Blackpink.

Ce mois-ci, Selena Gomez s’est retrouvée en Tendance sur Twitter presque tous les jours, dont 13 à la suite (un record pour une personnalité sur la plateforme). Juste avant la sortie de la chanson évènement, on apprenait que sa série culinaire sur HBO Selena + Chefs était renouvelée pour une deuxième saison, ce qui a réjouit ses fans.

Déjà des records sur Youtube !

En cinq heures, la chanson Ice Cream a battu le record de la collaboration féminine la plus vue en 24 heures. Et ce n’est pas le seul record qui est tombé. Selena Gomez a battu son record personnel. Look At Her Now était jusqu’à présent son clip le plus vu en 24 heures avec plus de 18 millions de vues. Et autant vous dire que ce score là va être explosé par Ice Cream puisque les prédictions parlent d’un premier jour entre 90 et 120 millions de vues.

En ligne de mire : le record de BTS et leurs 101 millions de vues en 24 heures. On ne saura que dans quelques heures si le girl power aura été suffisant ! La vidéo est en tout cas en Tendances sur Youtube dans plusieurs pays, dont la France et les États-Unis.

Des records de ventes !

Les chiffres donnent le tournis et risquent d’être complètement fous d’ici quelques jours. Jugez plutôt, en à peine sept heures, le single s’est vendu à plus de 600 000 exemplaires uniquement en Chine ! En une heure et dix minutes, 500 000 ventes ont été écoulées dans le monde. C’est la chanson féminine la plus vendues en ce laps de temps en 2020 et on est prêt à parier que cela ne pas s’arrêter là. La barre des deux millions pourraient être dépassées en 24 heures, ce qui serait un lancement historique.

Les fans sont-ils convaincus ?

Avec de tels scores, on pourrait s’attendre à ce que la chanson fasse l’unanimité. Mais pas totalement. Si la plupart des réactions sont très largement positives et mettent notamment en avant la qualité du clip (qui a dû coûter beaucoup d’argent), certains émettent quelques réserves.

La chanson a été écrites à 14 mains et les touches des différents auteurs (dont Selena Gomez et Ariana Grande) ne se mélangent pas forcément bien pour certains. On sent la présence d’Ariana Grande à l’écriture mais son style est diamétralement opposé à celui de Selena Gomez. On ne s’étonnera donc pas de voir que cette chanson est remplie de double-sens sexuels.

La répartition des paroles pose problème à certains fans qui trouvent que certains membres des Blackpink sont mises de côté. C’est Selena Gomez qui chante le plus (40 secondes), suivie par Lisa (avec une partie en rap finale qui fait l’unanimité). Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se lamentent de voir Rosé et Jisoo (respectivement 16 et 17 secondes) être si peu présentes.

Selena Gomez et Blackpink ne se sont pas rencontrées

Anecdote particulière : les filles n’ont pas enregistré ensemble cette chanson. Selena Gomez s’est occupée d’enregistrer sa partie aux États-Unis, et les filles de Blackpink en Corée. A cause du coronavirus, elles n’ont pas pu se retrouver pour tourner le clip de la chanson. Elles n’apparaissent donc jamais ensemble à l’image mais le travail sur les décors est si bien fait qu’on a l’impression qu’elles se trouvaient toutes au même endroit.

Les filles ne désespèrent pas cependant d’un jour interpréter sur scène cette chanson ensemble, peut-être aux USA lors des prochaines cérémonies à venir, comme celle des American Music Awards.