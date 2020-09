Big Little Lies : Nicole Kidman a giflé Meryl Streep, découvrez comment elle s’est préparée !

Trois ans après sa diffusion sur HBO, la première saison de Big Little Lies a enfin été diffusée en clair sur TF1, suivie par la saison 2. Mais le public familial de la première chaîne d’Europe n’a pas été sensible au charme du show de prestige, qui vise plus un public exigent et qui n’est pas adapté pour tout le monde du fait de sa certaine violence.

Alors que Big Little Lies devait être une mini-série composée uniquement de sept épisodes, une suite a finalement vu le jour suite à l’enthousiasme du public (les audiences n’ont cessé d’augmenter au fil de la diffusion des épisodes) et de l’accueil critique (la série a été multi-récompensée).

Meryl Streep « rejoint le couvent » dans la saison 2

Une série si prestigieuse intéresse logiquement les autres comédiennes américaines, conscientes que le show offre des rôles en or, de plus en plus rares actuellement. Et les stars de la série, Nicole Kidman et Reese Witherspoon entre autres, ont eu l’immense joie de découvrir que Meryl Streep était fan de la première saison. Et elle n’a pas hésité à signer sans même avoir lu le scénario (pas encore écrit) dès qu’elle a appris qu’une saison était en production. Elle était heureuse de rejoindre le couvent, comme elle l’a dit à Nicole Kidman.

L’immense comédienne incarne Mary-Louise, la mère de Perry (Alexander Skarsgard), le mari violent de Celeste (Nicole Kidman) qui a perdu la vie lors d’une chute à la fin de la saison 1. Depuis, celles qui sont appelées les Monterey Five cachent ce lourd secret (tout le monde pense qu’il a accidentellement chuté alors que c’est Zoé Kravitz qui l’a poussé pour protéger ses amies). Mais Mary-Louise se doute de quelque chose, et souhaite savoir ce qui s’est réellement passé entre son fils et sa belle-fille.

Une mémorable scène de gifle dans la saison 2

Mary-Louise emménage chez Celeste pour s’occuper de ses petits-enfants mais, très vite, la relation entre les deux femmes se désagrège. Mary-Louise est persuadée que Celeste a quelque chose à voir dans la mort de son fils et ne croit pas que celui-ci était violent – les téléspectateurs de la saison 1, eux, ne le savent que trop bien.

Durant l’épisode 4, qui sera prochainement diffusé en deuxième partie de soirée, Celeste finit par frapper Mary-Louise après une discussion houleuse. Et Nicole Kidman savait que cette scène serait capitale et qu’elle devait être parfaitement réalisée. Elle s’est donc entraînée pour cela…avec sa propre mère.

« Oui, je me suis entraîné avec ma mère. [rires] Mais je ne l’ai pas vraiment giflée. C’était hilarant, en fait. Et elle a adoré cette partie de ma performance de comédienne. Nous étions à une fête et nous voulions que les gens voient l’impact que cela aurait. Je me demandais si cela ne semblait pas trop agressif. Mais même si c’était le cas, je l’aurais fait quand même. Il faut essayer des choses. Si je n’avais pas fait tout ce dont j’avais peur, je n’aurais jamais réalisé tout le travail que j’ai effectué. Bref, ma mère m’a aidée, comme elle l’a toujours fait. » (propos traduits par Vanity Fair). Des comédiennes en état de grâce La saison 2 a connu un incroyable succès d’audience aux États-Unis où elle a une nouvelle fois séduit son audience – même si elle a globalement un peu moins convaincu que la première saison. Mais les actrices ont en tout cas mis tout le monde d’accord. Rarement des comédiennes ont semblé à ce point transcendées par les personnages qu’elles incarnent. Elles sont stupéfiantes et confondantes de réalisme. Big Little Lies est en tout cas la preuve (s’il en fallait une) qu’il est possible de créer des rôles féminins pour des femmes de plus de 40 ans. Les héroïnes de la série sont des femmes nuancées, paradoxales, névrosées, à a psychologie subtilement décrite. Elles ne peuvent pas être simplifiées ou catégorisées. Elles sont tout simplement humaines, et le succès du show prouve qu’il y a bien une audience pour cela.

Sachez en tout cas qu’une saison 3 pourrait éventuellement voir le jour tant toutes ces comédiennes (amies dans la vraie vie) souhaitent retrouver leur personnage. Et Jennifer Lopez pourrait être de la partie, comme le souhaite Reese Witherspoon, productrice de Big Little Lies aux côtés de Nicole Kidman.