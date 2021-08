Benjamin Mendy : le défenseur de Manchester City s’est fait suspendre par son club à cause des accusations de viols et d’agression sexuelle !

L’international français Benjamin Mendy et défenseur du club anglais de Manchester City passe une période assez déroutante. En effet, son club vient d’annoncer dans la journée du 26 août sa suspension. Les raisons sont liées à une enquête pour viols et agression sexuelle qui planent sur le joueur. On vous en dit plus dans la suite.

Une journée assez particulière

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jack Grealish (@jackgrealishfanpage10)

Le sélectionneur Didier Deschamps vient de faire part de la liste de ses joueurs pour les qualifications du Mondial 2022. Cependant, ce que personne n’a vu venir, c’est la suspension de Benjamin Mendy. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une suspension liée à son comportement sur le terrain. En effet, le joueur est accusé de quatre viols. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs femmes l’accusent également d’agression sexuelle.

Un lourd dossier qui ne pouvait pas laisser son club sans réaction. Parmi les femmes qui accusent le joueur, trois ayant plus de 16 ans ont signalé des faits qui se seraient récemment déroulés. « Trois personnes dénoncent des faits récents qui se sont déroulés entre octobre 2020 et août 2021 ». C’est ce que précise la police du Cheshire qui se charge de l’affaire.

La réaction immédiate du club du joueur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Mendy (@benmendyyy)

Une fois que l’affaire a éclaté, l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille s’est vu écarter par son club actuel. Benjamin Mendy évolue à Manchester City depuis 2017. Le club a justifié cette suspension par la mise en accusation de son joueur par la police. « Manchester city peut confirmer qu’après sa mise en accusation par la police ce jour, Benjamin Mendy a été suspendu pour la durée de l’enquête », a précisé le club sur son site officiel.

Aussi, Manchester City ne se voit pas donner d’autres commentaires à ce sujet tant que l’enquête n’est pas clôturée. Mis en détention provisoire, c’est ce vendredi 27 août que Benjamin Mendy devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Chester. Jusque-là, il faut préciser que le joueur est présumé innocent.

Benjamin Mendy n’est pas à sa première démêlée avec la justice

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mundo PL (@mundo.premierleague)

En 2018, le joueur avait été accusé pour des raisons de maltraitance animale. Dans l’euphorie de ses vacances à Miami, Benjamin Mendy s’était amusé avec un bébé crocodile muselé. Par la suite, le défenseur de Manchester City a vu son permis être suspendu pour 1 an. Conséquence de plusieurs excès de vitesse en à peine deux semaines. Il avait également écopé d’une amende de 2800 euros.

On peut déjà dire que Benjamin Mendy est un véritable footballeur têtu, puisqu’il a fait parler de lui au sein des quotidiens britanniques. En effet, sa Lamborghini Aventador SVJ d’une valeur dépassant les 500 000 euros avait été saisie et a fait bruit dans les médias.

Le joueur de Pep Guardiola avait pris une amende au-dessus de 1000 euros pour avoir roulé son bolide sans permis ni assurance.