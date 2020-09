Benjamin Castaldi : un message émouvant sur Instagram à propos du 27 août

Benjamin Castaldi est largement présent sur son compte Instagram et il propose très souvent des stories. Vous aurez même des codes promo ou encore des astuces pour vos paris sportifs. Avec le début de Roland Garros à Paris, vous pourriez même appliquer quelques-uns de ses conseils. Il a également partagé un moment de sa vie très important puisque la date du 27 août reste primordiale pour celui qui a animé de nombreuses émissions au cours de sa carrière.

Benjamin Castaldi évoque deux moments très importants

Le 27 août 2016 a été une date particulière pour Benjamin Castaldi puisqu’il a décidé de se marier avec Aurora Castaldi. Ses enfants étaient d’ailleurs présents comme le montre la photo. En effet, l’animateur est déjà l’heureux papa de trois garçons et un quatrième vient renforcer les rangs. Le 27 août 2020, c’est le petit Gabriel qui a vu le jour et il est le fruit de son union avec Aurora.

Benjamin Castaldi sur le plateau de TPMP avait mentionné quelques regrets par rapport à ses précédents enfants .

. A cause de sa carrière et de ses obligations professionnelles, il n’a pas toujours été présent.

Il avait donc partagé avec émotion ses regrets et l’un de ses fils lui avait même adressé un très beau message.

Contrairement à ce que certains peuvent penser, Benjamin Castaldi est très émotif et sensible, il a souvent eu quelques larmes au coin des yeux sur le plateau de Touche pas à Mon Poste. Il est un chroniqueur emblématique de cette émission depuis quelques années et Cyril Hanouna lui a même donné sa chance en tant que présentateur le vendredi avec le JT de Casta.

Benjamin Castaldi propose de belles photos en noir et blanc

Comme il le décrit sur son compte Instagram, il est animateur, producteur, mais également papa et un mari fou d’amour pour Aurora. Il est souvent pointé du doigt pour ses divorces, mais Benjamin Castaldi sembla avoir trouvé la perle rare avec la mère de Gabriel. Sur son compte Instagram, il partage donc son quotidien et son amour pour sa famille. Vous pourrez alors trouver des clichés de ses garçons, de son épouse, et même du regard de Gabriel.

Benjamin Castaldi a également une vraie passion pour une application, vous avez sans doute découvert ses stories. Elle consiste à remplacer le visage des chanteurs, des acteurs ou de personnalités par le sien et l’animateur semble apprécier ce format. Il partage pratiquement tous les jours de nouvelles vidéos toujours aussi sympathiques les unes que les autres.