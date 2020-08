Benjamin Castaldi : un fils, mais toujours pas de prénom

C’est un quatrième enfant qu’accueille en ce mois d’août, l’animateur Benjamin Castaldi.

Après avoir fondé une famille avec sa première épouse Valérie Sapienza, et avoir eu un autre enfant avec Flavie Flament, Benjamin Castaldi savoure de nouveau les joies de la paternité.

A quelques jours de sa grande rentrée professionnelle et de son retour sur les plateaux de télévision, l’épouse du chroniqueur a donné naissance ce jeudi 27 août à un petit garçon, un bébé de 53 centimètres et 3,440 kg, mais qui n’a toujours pas été prénommé.

Du temps pour choisir calmement le prénom

Sur Instagram, Benjamin Castaldi s’est vanté de la naissance de son fils, soulignant avec tendresse « Bravo à la maman… Il est tellement beau ! Quelle émotion ». La petite main du nourrisson y apparaît alors déjà proche de celle de son papa, un partage d’intimité qu’offre Benjamin Castaldi à sa communauté.

Ne manque plus que le prénom du bambin, qui pour l’instant n’a pas été déterminé.

Amusé de son incertitude, l’animateur a confié à ses fans : « Pour le prénom, on n’est pas décidé », un message ponctué d’un émoji pleurant de rire. Pas encore certain du prénom qu’ils souhaitent donner à leur fils, les jeunes parents semblent donc préférer prendre le temps de la réflexion.

Quelques heures ou quelques jours pour déterminer l’identité de leur nourrisson. Un contre-temps qui n’a pas été reproché par les internautes. A l’inverse, de nombreux fans ont adressé des messages de félicitations au couple, notamment son ancienne collègue de C8, Enora Malagré.

Interrogé par Cyril Hanouna lors de la grossesse de sa femme, Benjamin Castaldi avait déjà indiqué quelques informations sur ses goûts en matière de prénom.

« J’hésite avec Nino. Ça sera peut-être Angelo parce que c’est le prénom de mon grand-père. Je ne sais pas encore ! Mais un nom italien », avait confié le chroniqueur de « Touche Pas à mon poste ! ».

Un bébé largement désiré par son épouse Aurore

Avant la naissance de son enfant, Benjamin Castaldi s’était livré sur l’arrivée de ce bébé dans les colonnes du magazine Gala. L’homme de 50 ans y affirmait alors que c’était son épouse qui s’était montré plus enthousiaste à l’idée de fonder une nouvelle famille.

« Aurore voulait un enfant de moi. Pour être honnête, au début, je n’étais pas super chaud. J’en ai déjà trois et j’ai 50 ans. Mais lui refuser aurait été égoïste de ma part et puis elle a su me convaincre… Ce bébé, désiré, est un vrai choix de notre part. On attend son arrivée avec impatience », révélait-il lors de son interview.

Une nouvelle paternité qu’il n’envisageait donc pas de prime abord, mais qui s’est ensuite imposée dans le coeur de Benjamin Castaldi : « J’aimerais être un papa à plein temps, présent à toutes les étapes de sa vie, de la première dent qui tombe au premier bobo à l’école, en passant par le premier chagrin d’amour… C’est mon objectif ».

Aujourd’hui, Benjamin Castaldi dit faire tout son possible pour être le meilleur père pour ses premiers enfants. De quoi laisser imaginer une famille recomposée harmonieuse, et unie autour d’un nourrisson qui ne devrait plus tarder à porter un prénom !