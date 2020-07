Benjamin Castaldi torse nu : il annonce du changement pour l’été !

Dès ses débuts à la télévision, Benjamin Castaldi affichait une silhouette fine et élancée, collant parfaitement à un style de jeune premier, qui a fait fondre le coeur de beaucoup de téléspectatrices. Mais avec les années, l’animateur considère s’être laissé aller et cela fait plusieurs mois qu’il n’hésite pas à dire haut et fort qu’il fait des régimes pour retrouver un physique de jeune champion.

Il n’a d’ailleurs pas hésité à prêter son physique à un célèbre programme minceur, Comme J’aime. Cela lui vaut les railleries de ses camarades dans Touche pas à mon poste. A chaque fois que Benjamin prend un peu de poids, il est charié. Mais aujourd’hui, il semble vouloir reprendre les choses en main.

Benjamin Castaldi fait le yoyo avec son poids

Il le dit lui-même, Benjamin Castaldi a souvent fait le yoyo avec son poids. « Personnellement, j’ai souvent fait le yoyo, je pouvais gagner comme perdre dix kilos en quelques mois. Là, j’arrive à me stabiliser« .

C’était dans l’émission Touche pas à mon poste, peu avant le confinement. Il expliquait alors qu’il tenait bien son régime et qu’il arrivait à garder un poids stable, malgré les complications et désagréments : « Je ne dois pas reprendre de poids. Mais manger tous les jours sa salade et son poulet, ça devient vite lassant« . Pour justifier son partenariat avec Comme J’aime, il s’explique ainsi : « Je ne me cassais pas la tête à me demander ce que j’allais me préparer« .

Le chroniqueur vente les mérites de ce programme qui propose en effet des plats bons pour la santé, déjà préparés. Pourtant, après le confinement et alors que l’été a débuté, l’animateur semble vouloir faire encore plus d’effort.

Benjamin Castaldi affiche son corps sur Instagram

Sur Instagram, Benjamin Castaldi annonce débuter sa remise en forme. Il prévient les internautes en accompagnant son message d’une photo prise alors qu’il était torse nu. « La route est longue, mais on y croit » dit-il. On ira pas jusqu’à dire comme lui que la route est longue tant il affiche un physique à faire pâlir de jalousie beaucoup d’hommes de son âge.

On imagine qu’il souhaite perdre quelques petits kilos et faire du renforcement musculaire. Rien qui ne semble inespéré pour celui qui affiche 50 ans. Il veut certainement être en forme pour accueillir son futur enfant, puisque la famille va s’agrandir dans les semaines à venir.

Il partage son repas sur Instagram

Comme un parfait influenceur, Benjamin Castaldi a partagé son repas très protéiné sur le réseau social. Un oeuf, du jambon, du pain : de quoi faire saliver les gourmands. Contrairement à Matthieu Delormeau qui a annoncé qu’il quittait l’émission Touche pas à mon poste – laissant ses fans sous le choc – Benjamin Castaldi sera de retour à la rentrée sur C8. Il aura alors l’occasion de montrer son nouveau corps à ses collègues et aux téléspectateurs, qui attendent le retour de l’émission avec impatience.

En effet, depuis mars, Touche pas à mon poste n’est pas revenue à l’antenne. Après le confinement, Cyril Hanouna a préféré créer et miser sur C que du kif, une émission où le concept est similaire. L’animateur ne souhaitait certainement pas animer son émission culte sans la présence de son public et voulait laisser sa chance à A prendre ou à laisser, qui suivait C que du kif.

Benjamin Castaldi sera donc de retour comme chroniqueur et animateur (c’est lui qui est chargé de l’animation lorsque Cyril Hanouna est absent – tous les vendredis) et vous pourrez donc juger par vous-même si son régime a fonctionné. Mais on compte également sur lui pour partager son évolution tout au long de l’été à travers les réseaux sociaux.

De bonnes relations avec Cyril Hanouna

Tout n’était pas rose entre les deux animateurs, raison pour laquelle les fans étaient très surpris de voir Benjamin Castaldi rejoindre l’équipe. Mais désormais, ils sont de véritables amis, ce qui ne les empêche pas de se disputer en se rappelant du passé.

Il y a quelques jours, on vous parlait de ce petit affrontement en direct à la télévision, durant lequel les deux amis se rappelaient de leur inimitié passée, Benjamin ayant notamment traité Cyril de tyran.