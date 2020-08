Ben Affleck est totalement fou amoureux de Ana de Armas et veut déjà des enfants !

S’il y a bien un thème intemporel qui passionne le monde depuis de nombreuses décennies, les histoires d’amour des stars hollywoodiennes arrivent définitivement en tête de liste, surtout lorsqu’elles sont surprenantes.

Dernièrement, c’est l’acteur Ben Affleck qui a surpris son monde, s’affichant au bras de la jeune comédienne Ana de Armas. Alors que les 2 jeunes gens semblent être tombés amoureux sur le tournage de leur prochain film, Deep Water, les mauvaises langues n’ont pas manqué de pointer du doigt la différence d’âge entre les 2 tourtereaux.

Voir cette publication sur Instagram #nexosmagazine ♥️? April 2020 Une publication partagée par A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) le 2 Avril 2020 à 11 :23 PDT

Ben Affleck rêve d’avoir des enfants avec Ana de Armas

Ah l’amour ! Il faut croire que Ben Affleck a de sérieux papillons dans le ventre lorsqu’il s’agit de sa nouvelle compagne, Ana de Armas. Longtemps marié à l’actrice Jennifer Garner, le beau brun n’avait pas connu d’histoire sérieuse depuis son divorce. Il faut dire qu’il était plutôt occupé à lutter contre ses démons, puisque son alcoolisme semble être la cause de leur séparation. Toutefois, toutes ces mauvaises vibes paraissent aujourd’hui bien loin derrière lui, puisqu’il serait prêt, d’après les rumeurs, à remettre le nez dans les couches et les biberons. Fou amoureux de Ana de Armas, l’interprète de Batman se voit tout à fait construire sa vie avec elle, quitte à faire de nouveaux enfants, lui qui en a déjà pourtant 3. Alors que leur relation est toute fraîche, datant d’à peine quelques mois, le coup de foudre serait si évident pour l’ex-M. Garner, qu’il s’imagine déjà sauter le pas.

« Ben adore les enfants et aime être père. Il adorerait avoir des enfants avec elle un jour. Ben soutient énormément Ana et n’arrête pas de lui dire à quel point elle est formidable. Les amis d’Ana ne cessent de lui dire qu’elle est chanceuse d’avoir Ben dans sa vie, ils le trouvent tous charmant, cool et drôle. Ils sont tellement heureux pour elle. », confie une source proche du couple.

Une bonne nouvelle pour le père de Violet, Seraphina et Samuel, qui a traversé de nombreuses difficultés ces derniers mois. À nouveau sur les rails de sa vie, l’acteur confiait durant une interview pour « Good Morning America » en février dernier qu’il se voyait sobre et heureux d’ici 5 ans, dans une relation saine, stable et pleine d’engagement. Étant donné qu’il fréquentait déjà Ana de Armas à ce moment-là, on ne peut qu’imaginer les sous-entendus qui se cachent derrière cette déclaration.

Voir cette publication sur Instagram ✨? Une publication partagée par A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) le 17 Mars 2020 à 6 :48 PDT

Le couple Ben Affleck/Ana de Armas a eu un véritable coup de foudre

Selon de nombreux observateurs, c’est sur le tournage du thriller Deep Water que les 2 amoureux se sont fortement épris l’un de l’autre, malgré leur différence d’âge de plus de 15 ans. Une connexion instantanée remarquée par de nombreux membres de leur entourage, qu’elle n’a pas manqué de surprendre le public…

Ben Affleck serait très détendu et heureux lorsqu’il est en présence de la jeune femme.

Le couple serait parti ensemble en vacances dès le tournage de film terminé.

L’ex-mari de Jennifer Garner adore photographier la jeune actrice sous tous les angles, et cette dernière n’a pas manqué de partager les clichés sur Instagram.

Une bien jolie histoire donc, que l’on espère voir perdurer dans le temps, même si à Hollywood rien n’est jamais acquis.