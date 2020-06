Aya Nakamura taclée pour ses nouveaux cheveux, Nabilla vient à son secours sur les réseaux sociaux

Les choix d’Aya Nakamura ne sont pas toujours au goût de certains des internautes, mais elle avait tout de même annoncé la couleur dans une interview. En effet, la jeune femme aime s’embellir et user de quelques artifices pour que son allure soit celle escomptée. Elle avait pourtant été clashée une première fois sur les réseaux il y a quelques semaines. La chanteuse avait notamment été comparée à un personnage. Aujourd’hui, elle revient sur le devant de la scène avec une nouvelle coupe.

Pourquoi Aya Nakamura a-t-elle été critiquée ?

Il est important de noter que les critiques fusent sur Internet, il est toujours facile de tacler des personnalités, voire des inconnus. Vous êtes caché derrière un pseudo ou un compte, il est alors relativement facile de déverser sa colère et sa haine, ces personnes ne se préoccupent pas forcément des conséquences que ces critiques peuvent avoir sur le côté psychologique. En effet, certaines personnes peuvent réellement être frappées de plein fouet par un profond mal-être.

Aya Nakamura a donc partagé sa nouvelle coupe qui est plus courte et façon garçonne .

. Il faut noter que cette coupe est à la mode puisque de nombreuses femmes ont sauté le pas en coupant leurs cheveux.

Certains internautes ont donc partagé des compliments, mais d’autres ont été moins attentionnés.

C’est clairement une avalanche de haine qui a été au rendez-vous.

Certains internautes n’arrivent pas à comprendre les raisons pour lesquelles la chanteuse peut être la cible de remarques aussi désobligeantes alors que sa coupe de cheveux est finalement très sympathique, elle met en valeur son visage. Lorsque vous avez porté une longue chevelure, il est parfois très réjouissant de changer les habitudes.

Nabilla offre un beau compliment à Aya Nakamura

Vous pouvez donc découvrir la chanteuse avec un top, un jean et sa nouvelle coupe de cheveux qui change finalement son allure. Si vous aviez l’habitude de la découvrir avec une longue chevelure, vous serez clairement déstabilisé, mais finalement, cette coupe lui va très bien. Malheureusement, certains internautes n’ont pas pu s’empêcher de partager une multitude de critiques sans forcément avoir une raison. Dans tous les cas, la chanteuse peut être critiquée qu’elle soit au naturel ou alors sublimée par quelques artifices. Nabilla a donc pu lui apporter son soutien notamment en partageant le cliché et en l’associant à trois petits coeurs avec la mention « magnifique ».

View this post on Instagram Basic A post shared by LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) on Jun 19, 2020 at 7:17am PDT

Les internautes à la suite de son commentaire ont également réagi notamment en révélant que chacun avait ses goûts. Alors pourquoi Aya Nakamura est-elle autant clashée sur les réseaux sociaux ? Il est difficile d’avoir une réponse, certains aiment partager des remarques désobligeantes sans forcément avoir une raison précise. D’autres par contre ont pu reconnaître que l’artiste était vraiment sublime et même magnifique. Dans tous les cas, si vous souhaitez adopter une nouvelle coupe de cheveux, sachez que cette version garçonne rencontre un franc succès et de nombreuses femmes ont pu l’adopter.

Au cours des vacances d’été, vous n’aurez pas ces cheveux longs qui viendront vous perturber au niveau de la nuque. La longueur sera aussi beaucoup plus simple à entretenir à cause du soleil et de baignade intempestive. Inutile également de passer de nombreuses minutes devant le miroir pour dompter votre chevelure, il suffit de les coiffer avec les mains et en quelques secondes, vous êtes sublime.