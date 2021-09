Artus (Danse avec les stars) : L’humoriste se confie sur la surprenante raison de sa participation !

Alors que la nouvelle saison de Danse avec les stars approche à grand pas, l’humoriste Artus se rappelle de sa participation en 2016. C’était lors de la 7e saison de l’émission. 5 années se sont écoulées, et l’humoriste se souvient de ce qui l’avait poussé à y participer.

De l’amour dans Danse avec les stars

C’est donc en 2016 que l’acteur et comédien Artus a participé à Danse avec les Stars, diffusée sur TF1. Il a formé un duo avec la danseuse professionnelle, et c’était la 7e saison de l’émission. Si certaines personnes n’ont pas cru en lui, Artus leur a damné le pion en finissant dans les 3 premiers, parmi les candidats. En effet, il a été classé 3e, après les candidats Camille Lou et Laurent Maistret. Une chose est sûre, Artus ne regrette certainement pas d’avoir participé à Danse avec les stars. Il faut dire qu’il n’est pas reparti bredouille de là.

En effet, le comédien a fait la rencontre de Sarah, pendant le tournage de l’émission. Cette dernière est tout simplement la femme de sa vie. A propos de cette dernière, Artus confie que Sarah est aujourd’hui : « Elle est ma compagne, ma partenaire de vie ». Cela semble bien parti pour durer entre les 2 tourtereaux, et ont leur souhaite bien du bonheur. Cependant, la raison pour laquelle l’humoriste de 34 ans a accepté de faire partie des candidats de ce jeu, est toute autre.

Concours de circonstance et défi personnel

Alors qu’il était invité sur France Inter dans La bande originale, le comédien a révélé ce qui l’a motivé à accepter d’être candidat dans Danse avec les stars. Cela surprendra certaines personnes, mais il a confié que c’est en raison de son rôle dans la série française Le bureau des légendes. Cette série est diffusée sur Canal+, et c’est un véritable succès. D’après Artus, c’est son agent qui l’avait mis sur le casting de Danse avec les stars. Cependant, il n’était pas très emballé, et se disait qu’il allait juste perdre de son temps. Néanmoins, il a signalé que c’est le fait d’avoir été acteur dans le Bureau des légendes, qui lui a donné la motivation nécessaire pour se présenter au casting de Danse avec les stars.

Après le tournage de la série, Artus s’est juste décidé, après l’inscription de son ancien agent. Aussi, l’acteur ne regrette aucunement d’y être allé. C’était pour le compagnon de Sarah, un défi qu’il a aimé relevé. De même, il révèle qu’il ne voulait pas être le porte-parole des personnes en surpoids. Toutefois, le comédien savait qu’il avait du rythme. De ce fait, il voulait monter sur le podium et prouver que même s’il était en surpoids, il n’était pas moins méritant que tous les autres. Pari réussi pour Artus qui a terminé 3e sur les 14 candidats qui ont été invités, et surtout, il y a trouvé l’amour.

On se rappelle, que parmi les autres candidats, il y avait Olivier Minne, Julien Lepers, Sylvie Tellier, Florent Mothe, etc. Bravo Artus !