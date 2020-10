Annonces d’Emmanuel Macron : la réaction de David Guetta, Rayane Bensetti et d’autres célébrités

Face à Gilles Bouleau et Anne Sophie Lapix, Emmanuel Macron a partagé dans les grandes lignes les nouvelles mesures qui seront en vigueur pendant six semaines. Le couvre-feu est notamment au rendez-vous pour 8 métropoles et l’Île-de-France dès ce samedi minuit. Rapidement, sur les réseaux sociaux, les célébrités ont tenté de réagir, ce fut le cas de Camille Lellouche en story notamment. Elle comprend que ses spectacles ne pourront pas être honorés et la situation devient vraiment dramatique pour les humoristes et autres spécialistes de la scène.

Emmanuel Macron fait clairement réagir la toile

Si les Français lambda n’ont pas hésité à partager leur sentiment face à l’instauration du couvre-feu, les célébrités ont aussi décidé de partager quelques réactions plus ou moins positives pour Emmanuel Macron.

Mathieu Madénian a révélé qu’il était désormais au chômage à cause des mesures prises pour certaines villes .

. Julien Courbet a tenté de partager sa réaction avec humour en révélant que le public quitte la salle 10 minutes après le début du spectacle.

Rayanne Bensetti ne comprend pas, le coronavirus ne peut pas s’attraper après 21 heures ?

Christophe Beaugrand critique également les mesures en précisant qu’on peut aller à l’école ou au bureau, mais pas ailleurs.

Camille Lellouche en story a également tenté de trouver une solution avec une journée qui commence finalement beaucoup plus tôt pour que tout le monde puisse être au lit à 21 heures. C’est aussi le cas de Thomas VDB qui propose de se lever à 6 heures du matin pour faire la fête, boire des coups avec les amis et se rendre dans les salles de spectacles jusqu’à 8h30.

Certaines réactions ne sont pas si négatives

Bien sûr, certains Français donnent raison au président de la République qui tente de réagir face à cette crise sanitaire. Richard Berry a donc pu s’exprimer à BFMTV notamment en précisant que le pays avait connu des heures bien pires et qu’il fallait s’adapter à cette situation. L’acteur estime qu’il faut tenter de répondre au mieux à cette situation et se soumettre à des conditions qui peuvent être difficiles.

En ce qui concerne David Guetta, il a partagé une vidéo qui illustre parfaitement l’année 2020. Emmanuel Macron donne donc 6 semaines à la France, et notamment aux zones les plus touchées, pour réussir à éviter une propagation dramatique du coronavirus. Si toutefois les mesures ne portent pas leurs fruits, d’autres, plus drastiques, pourront être instaurées d’ici la nouvelle année.