Anne Elisabeth Lemoine : L’animatrice se retrouve obligée d’annoncer une très mauvaise nouvelle aux internautes à cause du reconfinement !

Anne Elisabeth Lemoine est une animatrice très connue et très appréciée, surtout pour son émission « C à vous ». Elle est dynamique et chaleureuse avec ses invités sur le plateau, et c’est sans doute ce qui lui vaut un tel succès. Malheureusement pour elle et ses fans, les mesures de confinement ont été instaurées une fois de plus en raison de la propagation du Covid-19. C’est une nouvelle difficile à gérer pour tous, mais plus particulièrement pour Anne Elisabeth Lemoine, car elle se voit dans l’obligation d’adapter son émission aux règles sanitaires en vigueur.

La fin des repas sur l’émission d’Anne Elisabeth Lemoine

Il y a quelques jours, lorsque l’animatrice Anne Elisabeth Lemoine reçoit Eddy Mitchell et son fils sur « C à vous », elle s’est retrouvée confrontée à une mauvaise nouvelle. Un nouveau confinement ? Oui mais pas uniquement. Pour faire face à la nouvelle situation de crise sanitaire, des règles strictes seront désormais appliquées au moment du déroulement de l’émission. En plus, il n’y aura plus de réception à la table pour les invités. Etant donné que les restaurants et les bars ferment, l’émission ne pourra plus proposer de repas à ses invités.

L’animatrice a tenu à informer ses téléspectateurs de toutes ces nouvelles mesures qui viennent changer quelque peu l’émission. Ainsi, si le gouvernement impose des mesures de confinement pour limiter la propagation du virus, tout le pays doit s’y conformer, même les chaînes de télévision. Voilà pourquoi, désormais dans « C à vous », il n’y aura plus de discussion avec les invités autour d’un bon repas. Heureusement pour Eddy Mitchell et son fils, ils ont eu la chance et l’honneur d’être les derniers à profiter de ce privilège. D’ailleurs cette situation a permis à l’animatrice de faire un petit rappel sur l’un des titres phares du chanteur : La dernière séance.

Ainsi, ce show sur France 5 où les invités pouvaient se régaler avec de bons petits ne sera plus le même désormais. C’est une situation qui attriste l’animatrice, mais également tous ses fans et certainement aussi tous ses futurs invités. Pour rassurer le public, Anne Elisabeth rappelle qu’il ne s’agit aucunement de la fin de l’émission. « C à vous » pourra continuer de plus belle, à la seule différence que les mesures sanitaires devront être appliquées.

La nouvelle version de « C à vous »

Entre autres choses, le nombre de personnes sur le plateau de l’émission sera désormais limité à 6. En plus, elles doivent toutes respecter les gestes barrières en vigueur, aussi rigoureusement que possible. Il ne sera donc plus question de manger tous ensemble sur le plateau comme par le passé. Les promoteurs de l’émission sont bien conscients que la santé est un sujet très sérieux qui nous concerne tous. Il faut donc faire le maximum pour éviter d’aggraver la situation.

Le but est d’éviter l’engorgement des hôpitaux avec la contamination en masse de la population, comme ce fut le cas lors du premier confinement. Tout ce qu’il faut espérer désormais, c’est que grâce à l’expérience acquise pendant la première vague, les professionnels de la santé pourront se montrer plus efficaces. C’est à cette condition qu’on pourra rapidement dépasser cette crise et lever définitivement les mesures de confinement.