Anne-Claire Coudray : sa grand-mère lui fait une magnifique surprise pendant son JT !

À la présentation du Journal du week-end sur la première chaîne de France, depuis qu’elle a remplacé Claire Chazal en 2015, Anne-Claire Coudray a su se faire une place dans les foyers Français, grâce à son professionnalisme, mais aussi à son look toujours savamment étudié.

Confinée à Paris, la jolie Anne-Claire Coudray continue irrémédiablement à présenter ses JT tous les week-ends. Malheureusement, cette dernière se trouve aussi loin de ses proches, dont certains sont même restés en Bretagne, à l’image de sa grand-mère qui vit dans le Morbihan. Afin de mettre un peu de baume au coeur à la journaliste, ses équipes lui ont préparé une surprise en cachette, en envoyant un collaborateur dans la commune de sa mamie. Ainsi, alors que le journal allait bientôt prendre fin, la voix off du reporter termine son reportage par un clin deuil à la jeune femme.

Visiblement ravie de préparer un coucou à sa petite fille, la grand-mère de Anne-Claire Coudray prend place dans son jardin pour délivrer un joli message aux téléspectateurs et à la présentatrice.

Manifestement, Anne-Claire Coudray a été très émue par cette intervention, puisqu’elle avait les yeux très larmoyants. Sans perdre la face et en restant très professionnelle, elle a tenu toutefois à répondre à sa grand-mère avec le sourire.

« Et je l’embrasse très fort ma grand-mère. Ne t’inquiète pas mamie, on fait aussi très attention à Paris. En tout cas merci à Mathieu et Philippe pour cette énorme et belle surprise. »