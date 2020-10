Amel Bent sublime, son décolleté vertigineux charme ses fans ! Ils veulent d’autres photos !

Depuis qu’elle a accepté d’être coach de The Voice, Amel Bent ne cesse de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, où elle semble posséder autant de fans que de détracteurs. Il faut dire que sa position de juge conduit souvent la jeune femme à devoir faire des choix particulièrement cornéliens, qui bien évidemment, ne peuvent contenter tout le monde.

Alors, pour mettre tout un chacun d’accord, la jolie Amel a décidé de prendre la pose vêtue d’une tenue particulièrement élégante qui lui va à ravir, dévoilant au passage un sublime décolleté. La beauté comme la classe de la chanteuse lui valent d’ailleurs régulièrement une avalanche de compliments bien mérités. Les internautes, qui suivent avec attention chacune des publications d’Amel Bent, sont donc particulièrement gâtés dès lors qu’ils se rendent sur son compte Instagram.

Amel Bent ne cesse de créer le buzz en postant sur la Toile des tenues sublimes

La chanteuse Amel Bent, qui jusqu’ici était contrainte de demeurer confiner chez elle avec sa famille : son mari –qui pour rappel à fait de la prison– et ses deux filles. Comme tous les Français en confinement, la chanteuse en a profité pour passer du bon temps avec sa famille, jouer et bien sûr faire les devoirs d’école à la maison.

Amel Bent et son compagnon ne sont sortis que pour effectuer des achats de première nécessité, jouant le jeu du confinement jusqu’au bout afin de se protéger tout en ne mettant pas en péril la santé des autres. Alors que nous sommes encore en pleine période de ramadan, que la chanteuse musulmane respecte, cette dernière qui vient de perdre son oncle continue donc à tracer son chemin, plus confiante que jamais. En effet, malgré les coups durs, Amel Bent ne baisse jamais la tête et continue d’écrire son histoire tout en gardant la tête haute.

La nostalgie semble tout de même guetter la chanteuse, comme le prouvent ses dernières photos publiées récemment. Ces clichés, issus d’un ancien shooting, permettent à Amel Bent de trouver la force nécessaire d’avancer, malgré les doutes qui peuvent l’assaillir, comme tout un chacun. La chanteuse a donc souhaité se donner du baume au coeur en publiant sur Instagram plusieurs clichés lui permettant de trouver la force d’avancer. Ambiance street art et pantalons à paillette, l’ensemble de ses fans sont sous le charme !

Une photo en particulier ne cesse de faire le buzz sur internet : un cliché sur lequel Amel Bent apparaît plus sexy que jamais, portant ce qui s’apparente à un bustier ou bien une robe à carreaux blanche et rose. Une tenue aux allures printanières, particulièrement à la mode !

Suite à toutes ces photos, les compliments ne se sont pas fait attendre puisque les fans de la jeune femme n’ont pas tari d’éloges à son sujet. En réalité, il semblerait que ces clichés permettent à la chanteuse de garder avant tout un lien avec ses fans, elle qui apprécie tant leur consacrer du temps. Un lien qui à cause du confinement peut être amené à se réduire, c’est pourquoi Amel Bent fait un effort supplémentaire pour faire perdurer ce lien en échangeant régulièrement avec ses fans sur les réseaux sociaux et en publiant des clichés sensuels, pour leur plus grand bonheur…