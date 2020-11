Amel Bent met le feu aux réseaux sociaux avec une petite photo qui va faire parler d’elle : elle est torride dans sa tenue en cuir !

Amel Bent, La chanteuse de “Jusqu’au bout” n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’on peut voir très régulièrement des photos de la chanteuse sur les réseaux sociaux dans des tenues parfois très osées !

Amel Bent diffuse des photos d’elle où elle porte une tenue en cuir, le compteur de likes s’affole !

Pour autant Amel Bent reste très concentrée sur son activité artistique et la diffusion de ces photos n’est jamais anodine. S’agit-il d’une photo pour la participation à une émission de télévision, ou des images d’un prochain clip ? A chaque diffusion d’image ou de vidéo, les internautes sont très nombreux à se poser des questions sur les réseaux sociaux et veulent savoir ce qui se cache derrière !

Concernant les tous derniers clichés que l’on a pu voir de la chanteuse Amel Bent, ils ne laisseront pas indifférent ses fans et ils ont déjà été très nombreux à liker la publication de la chanteuse. Sur le premier cliché d’Amel Bent, on peut voir la chanteuse dans ce qui apparaît être des coulisses. Vêtue de vêtements noirs seulement, elle porte un petit haut en cuir avec une fermeture éclair à l’avant, ce qui n’échappera à personne.

En lançant un regard sulfureux au photographe, il n’en fallait pas plus aux plus grands admirateurs de la chanteuse pour devenir dingues ! En tout juste quelques heures, on compte en effet d’ores et déjà plus de 46 000 likes sur la publication de la chanteuse star.

Dans les autres clichés de la publication Instagram, on peut également voir le pantalon d’Amel Bent qui est en cuir également, pour le plus grand bonheur des fans. Esquissant un sourire au photographe, on peut dire que la chanteuse semble heureuse, alors même qu’elle a connu un drame il y a tout juste quelques jours !

Amel Bent : ce drame effroyable qui l’a touché il y a tout juste quelques jours va vous étonner !

Comme on a pu le voir il y a quelques jour sur les réseaux sociaux, la chanteuse Amel Bent s’est montrée très inquiète pour l’Algérie après que l’on ait pu voir un horrible incendie. L’information a d’autant plus été très peu relayée dans les médias, alors que plusieurs centaines d’hectares de forêts sont complètement partis en fumée.

Voir cette publication sur Instagram الجزائر تحترق . الله يستر . Une publication partagée par Amine Babylone (@aminebabyloneofficial) le 6 Nov. 2020 à 7 :04 PST

Avec cet incident, on compte plusieurs morts et les pompiers ont également été mobilisés pour sauver les personnes concernées. Appelant Dieu à tous nous protéger mais particulièrement celles et ceux qui ont été touché, on imagine que pour la chanteuse qui est née d’un père algérien et d’une mère marocaine, la situation a dû être très difficile à encaisser.

Car malheureusement, chaque année, le pays est complètement ravagé par des feux de forêts ! Par exemple, en 2019, c’est déjà 21 000 hectares qui étaient partis en fumée. Alors que le président de l’Algérie a demandé l’ouverture d’une enquête pour savoir si une ou plusieurs personnes se trouvaient derrière ce drame qui a touché tout le pays, Amel Bent est quant à elle très émue par la situation qui ne peut que l’attrister. En effet, plusieurs personnes ont d’ores et déjà été arrêtées et les pyromanes impliqués dans ces incendies ont fait des aveux troublants auprès des autorités. Le pays est donc au plus mal, mais saura-t-il se relever sans subir trop de dégâts ?