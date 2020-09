Amel Bent : découvrez son coup de gueule posté sur Instagram, ça risque de chauffer !

Le confinement n’est pas du repos pour les parents qui ont très souvent à canaliser leurs enfants. C’est le cas d’Amel Bent qui est en train de vivre le martyre avec ses filles, mais qui parvient à gérer la situation.

Mère de deux mignonnes petites filles, la star passe désormais toutes ses journées avec ses princesses. Confinement oblige ! Instagram permet toutefois d’avoir des nouvelles.

Amel Bent : une mère battante

Ses posts et ses stories sur Instagram en disent long sur ce qu’elle est en train de vivre avec ses filles. Amel Bent montre à ses abonnés comment elle essaie de s’en sortir dans la gestion de ses enfants pendant le confinement. Elle a avoué que c’est une tâche très difficile. Toutefois la star continue de donner le sourire à ses fans et à les motiver.

Elle garde le sourire

Passer toutes ses journées à gérer ses enfants n’est pas une tâche facile, mais Amel Bent fait de son mieux pour être à la hauteur. Elle encourage également ses abonnés à en faire de même. Les moments actuels sont très durs, mais servent d’expérience pour tout le monde. L’importance est d’en tirer les leçons positives et de les graver dans les mémoires.

Amel Bent est connue comme une vraie battante et ce caractère se reflétait d’ailleurs dans ses chansons. C’est l’exemple de sa chanson « toujours le poing levé » qui inspire les gens à garder force et courage pendant les moments difficiles de la vie. La star incite les gens à faire face aux problèmes avec le maximum de sérénité. Bien que cela ne soit pas facile, l’essentiel est de ne pas rester à terre et de se relever. La situation du Covid-19 n’a ainsi pas réussi à arracher le sourire à Amel qui conserve un esprit optimiste. Elle affronte la situation actuelle avec ses deux filles et agit avec toute la détermination du monde, même si elle est parfois fatiguée.

Cette image idéaliste renvoyée par Amel permet à tout le monde de comprendre que les célébrités sont des personnes qui vivent les mêmes quotidiens que les autres.

Une véritable source de motivation

La star Amel Bent montre à ses abonnés qu’elle dispose d’une force incommensurable. Elle nous apprend aussi qu’il est possible de tirer du positif dans tout type de situation. Étant une véritable boule d’énergie, elle réussit à remonter le moral à certaines personnes parmi ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a fait passer les messages suivants :

« Les situations difficiles font partie de notre quotidien »

« Il faut savoir garder le sourire et relativiser ».

On peut la regarder également dans l’émission The Voice où sa vitalité et sa joie de vivre ont le don de redonner le sourire. Le tournage de l’émission s’est fait bien avant la propagation du COVID-19, mais celle-ci constitue tout de même un excellent moyen pour se changer les idées.

Le confinement pour une lutte active contre le COVID-19

Avec l’ampleur du coronavirus, les mesures de confinement sont devenues de plus en plus strictes et sont appliquées un peu partout en France. Ce confinement pourrait permettre de réduire les risques de propagation du virus. Les hôpitaux sont débordés et le fait de rester chez soi peut aider à diminuer les contractions du virus et donc le nombre de personnes positives au Covid-19.

Cette crise engendrée par le virus n’était nullement préparée par les gouvernements ainsi que les foyers. En effet, les parents ne s’attendaient pas du tout à un confinement 24 h/ 24 à la maison avec leurs enfants. La situation actuelle a bouleversé tous les secteurs et pris au dépourvu le monde entier.

Les effets du confinement sur la santé

Lorsqu’il n’y a pas d’activités ni d’occupation à la maison pendant le confinement, cette situation peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale. Un programme quotidien doit être mis en place afin de s’occuper et de ne pas s’ennuyer à la maison.

Cette situation de confinement a d’ailleurs fait croître le partage d’expérience sur les réseaux sociaux : certains parents demandent comment faire pour s’en sortir avec les enfants avec le confinement, comment s’organiser, etc.

Au final, si on se réfère au mode de confinement d’Amel Bent, la situation pourrait paraître moins dramatique. Il faut de la patience et un grand sourire pour sortir de cette situation haut la main.

Amel Bent tente donc de garder le sourire, mais le confinement est clairement problématique puisque la jeune femme a décidé de partir en guerre contre tous les « Fake » qui peuvent répandre des rumeurs, il suffit de regarder les stories pour découvrir toutes les vidéos et les signalements effectués. Le confinement s’annonce donc intense pour la coach de The Voice.

Le confinement d’Amel Bent semble totalement banal et même semblable à celui de tous les Français. Cela montre que même l’argent et la notoriété ne permettent pas d’avoir des aménagements pendant le confinement. Alors que les rumeurs circulent à son sujet à cause de la mésentente avec Lara Fabian, elle publie des clichés qui pourraient dire le contraire.

Il faut savoir que la chanteuse n’est pas la seule à être victime des fakes, car d’autres artistes ont tenté de tirer la sonnette d’alarme, c’est le cas d’Olivia Moore qui a remis les pendules à l’heure lors d’un Live.