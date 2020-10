Alix propose des dessous colorés et très sympathiques pour sublimer votre silhouette

Comme vous le savez sans doute, les influenceuses sont nombreuses à partager des partenariats avec des professionnels. Vous pourrez alors dénicher des codes promo afin d’acheter au plus vite des produits à moindre coût. Alix Desmoineaux vous propose cette fois des dessous si vous appréciez la couleur orange. Votre buste sera parfaitement maintenu au vu des baleines utilisées. Votre postérieur devrait aussi être mis en valeur.

Choisissez des couleurs pour l’automne

Avec l’arrivée de l’automne et surtout de l’hiver, vous savez que les couleurs sombres ont souvent la cote. Le noir et le marron très foncé sont alors au rendez-vous pour votre plus grand désarroi. C’est l’occasion de sortir les tons très sympathiques qui vous apporteront un peu de baume au coeur et vous n’êtes pas contraint de les utiliser uniquement pendant l’été. En effet, vous pourrez sublimer votre corps avec des dessous orange pendant l’automne comme peut le faire Alix Desmoineaux.

Vous injectez un peu de couleur dans votre vie, cela pourrait vous rendre heureux et moins monotone .

. Attention, prenez toujours la même teinte pour le haut et le bas, car l’association est très importante pour avoir un rendu harmonieux.

Choisissez aussi une taille en adéquation avec votre morphologie, car un haut trop serré est toujours très désagréable.

Alix Desmoineaux vous propose via son compte Instagram un code promo et vous pourrez ainsi acheter à moindre coût ces dessous qui sont très sympathiques et vous pouvez finalement les porter avec tous les vêtements puisqu’ils sont discrets. Vous n’aurez pas non plus de marques disgracieuses au niveau du bas à travers votre jupe, votre robe ou votre pantalon.

Une vraie inspiration sur le compte d’Alix Desmoineaux

Si vous cherchez des produits à acheter pour transformer votre dressing, cette jeune femme pourrait clairement vous aider à trouver des pièces réjouissantes. Elle dispose sur son compte Instagram d’une catégorie baptisée Outfit, vous aurez alors les diverses tenues que vous pourrez porter au quotidien ou pendant le week-end, voire le sport. Alix Desmoineaux dévoile toujours des tenues très intéressantes comme cette petite robe très décolletée qui était parfaite pour les belles journées.

Avec les températures actuelles, vous ne pourrez pas forcément ressortir votre robe d’été, mais il sera préférable d’adopter des pulls. Ces derniers lorsqu’ils ont des mailles sont très à la mode et vous n’aurez aucune difficulté pour les dénicher dans tous les commerces de mode. N’hésitez pas à suivre Alix Desmoineaux sur les réseaux sociaux, elle pourrait avoir d’autres codes promo à vous donner.