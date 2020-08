Alicia Aylies : l’ancienne Miss France se dévoile en photos ! Les internautes sont sous le charme !

La star de 22 ans a ébloui Instagram avec une magnifique publication en lingerie marron clair et coupe afro devant le miroir de sa salle de bain.

La température grimpe sur Instagram

Le 29 juillet, l’ancienne Miss France (2017) guyanaise a fait exploser le thermomètre sur le réseau social Instagram en apparaissant en lingerie Intimissimi avec un message fort, celui de la confiance en soi.

« Je me sens bien et j’aime mon corps ». Alicia rend ainsi hommage à toutes les femmes qui, à cause de complexes, n’osent pas se montrer en maillot bain ou en lingerie. La star arborait également une coupe afro, et ce ne sont certainement pas ses 410 000 abonnés qui vont s’en plaindre !

La jeune femme de 22 ans, très présente sur les réseaux sociaux n’a pas de complexe et aimerait que toutes les femmes aient cette confiance en elles et soient fières de leurs origines. Et ce n’est pas la première fois qu’Alicia dévoile son corps sur Instagram. Fière de son corps et de ses origines guyanaises, elle publie régulièrement des photos d’elle en maillot de bain ou en lingerie. De quoi ravir ses fans ! Elle est d’ailleurs l’ancienne Miss France qui apparaît le plus en maillot de bain ou lingerie pour des clichés caliente ! Pour le plus grand bonheur de ses abonnés, à chaque fois toujours plus époustouflés par la confiance en elle et la grande beauté de l’ancienne Miss Guyane.

S’il y a quelques temps, Alicia avait souffert de rumeurs concernant une pseudo-relation entre elle et le joueur de foot Killian Mbappé, elle a tout l’air aujourd’hui d’être une influenceuse bien dans ses baskets, épanouie et fière de l’être. On ne demandait pas moins pour la magnifique Alicia, qui a succédé à son amie Iris Mittenaere au titre de Miss France en 2017. Plus sereine que jamais, la belle et jeune Alicia vit désormais sa célébrité comme elle l’entend et à 100%.

Si la météo annonçait déjà que le mercure allait augmenter, ces magnifiques clichés ne vont pas aider à faire redescendre la température !

Des followers conquis

Grâce à ce cliché très intime sur son état d’esprit, la jeune femme a réussit à séduire les internautes, sous le charme de la belle Alicia et du magnifique message qu’elle renvoie. C’est en tout cas ce qui ressort des très nombreux commentaires laissés sous ce post : « Tu es superbe » ou encore « Cool la coupe Afro ! <3 » et « Un bonbon ».

En quelques heures à peines, la publication a dépassé les 20 000 likes ! Une véritable déclaration d’amour de la part des fans à grand renfort d’émojis « cœur » et « feu » dans les commentaires pour les moins bavards.

La belle avait déjà mis ces followers en ébullition en janvier dernier avec un nouveau look. En effet, Alicia n’aime pas garder la même tête très longtemps et se dévoile souvent avec une nouvelle coiffure à chaque sortie. Elle aime notamment travailler avec la coiffeuse Stella Yato. Que ce soit cheveux courts, cheveux longs, frisés ou avec des braids ou encore de longues perruques, Alicia s’amuse avec style pour le plus grand bonheur de sa communauté.

C’est pendant la Fashion Week parisienne qu’Alicia a surpris tout le monde avec une magnifique coupe courte inspirée des années 1920, mettant en valeur ses magnifiques yeux verts et son superbe sourire de Miss.