Agathe Auproux, sort des photos dossiers sur son compte Instagram, elle balance absolument tout !

Agathe Auproux dépitée : elle fait les mots-croisés !

Rien ne va plus pour l’ancienne chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna « Touche Pas à Mon Poste » ! Ayant décidé de se rendre dans la maison familiale dans le sud de la France, Agathe Auproux est bien loin de sa petite vie parisienne ! Mais il semblerait que la jeune femme se soit bien trop habituée à vivre dans le rythme dingue de la capitale et qu’elle se trouve maintenant bien embêtée d’être revenue dans sa province !

En effet, Agathe Auproux ne sait plus quoi faire chez elle et s’ennuie à mourir ! Pour s’occuper, la starlette passe le plus clair de son temps à se préparer pour se prendre en photo pour sa communauté Instagram comme elle l’a avoué il y a quelques jours, mais aussi à se donner à une nouvelle passion grâce à sa maman : les mots-croisés !

Mais hier, la jeune animatrice télé semble en avoir eu marre et est passé à autre chose…

Agathe Auproux retrouve des photos de son enfance dans le grenier de ses parents

On ne sait pas encore si c’est sa maman qui a décidé de sortir toutes les anciennes photos du placard ou si c’est elle qui les a cherché dans toute la maison, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’Agathe est tombé sur un véritable trésor et elle nous le fait partager à nous tous pour notre plus grand bonheur !

En effet, elle a retrouvé toutes les photos de son enfance, qu’elle partage dans sa story Instagram. Parmi elles on peut lire la jeune femme mais aussi son frère et d’autres membres de sa famille !

« Qui peut s’asseoir dans sa poussette et dire “je suis plus cute que toi” ? Personne allez »

Agathe Auproux en profite pour commenter ses photos avec beaucoup de dérision mais également beaucoup de tendresse pour son frère qui est « trop cute » et qui a un air de ressemblance avec sa sœur qu’on ne pourrait nier pour rien au monde ! Elle se trouve également très mignonne (et elle a raison) et nous le fait aussi savoir dans ses commentaires de photos !

Enfin, on voit qu’elle avait déjà une coupe de cheveux assez proche que celle qu’on connaît actuellement, mais qu’elle n’avait pas encore ses fameuses lunettes qui la rendent reconnaissable parmi les autres femmes aujourd’hui.

En tout cas, on en redemande encore car les photos qu’Agathe Auproux, qui a récemment publié un livre intitulé « Tout va bien », a partagé à toute sa communauté Instagram ne s’étalent pas sur toute son enfance mais visiblement que sur une petite partie où la jeune femme devait être à l’école primaire. On a hâte que l’ancienne chroniqueuse de TPMP retrouve ses anciennes photos dossiers du collège et surtout du lycée pour nous les partager !

Agathe Auproux se réveille couverte d’acné et partage tout à ses fans !

Lorsque sa communauté a ouvert Instagram au matin et ont regardé les stories de leurs stars préférées, on ne peut imaginer que leur réaction plus qu’étonnée en découvrant les vidéos d’Agathe Auproux du matin ! En effet, il est 8 heures et 59 minutes, pas de pyjama, pas de petite tenue : l’ancienne chroniqueuse de “Touche Pas à Mon Poste” avec Cyril Hanouna se trouve dans son lit où l’on peut voir ses bras sans manches et son visage sans maquillage au réveil… mais surtout pleins de boutons d’acné !

Une vidéo qui a surpris les nombreux fans d’Agathe Auproux, qui ont d’abord cru à une blague ou à un nouveau filtre sur Instagram, mais non, il n’en est rien ! Mais qu’est-ce qui a bien pu causer tout cet acné soudain ? Est-ce le soleil ? Est-ce une allergie ? Ou par exemple un repas de la veille trop chargée qui en serait la cause ?

Et bien la dernière option semble tout à fait plausible, car en effet quelques heures avant Agathe Auproux partageait son premier repas entre amis post-confinement, et on comprend mieux pourquoi elle a pu se retrouver avec des gros boutons qui semblent être de l’acné sur le visage le lendemain. Mais que pouvait-on retrouver au menu festif d’Agathe Auproux pour fêter le déconfinement cette semaine ? Et bien sur la photo qu’elle a posté sur sa story Instagram quelques heures avant de se retrouver le visage couverts de boutons, on peut retrouver des pizzas au chorizo, une bouteille de vin rouge plutôt bien entamée, et des biscuits apéros (des Monster Munch si l’on veut être plus précis).

On comprend donc mieux ce qui aurait pu causer ses boutons sur son visage, bien que la star de TPMP reste néanmoins magnifique ! Mais on comprend également qu’elle ne pouvait pas rester sans rien faire face à cette situation terrible pour elle : elle tient à être proche de ses fans et à montrer qu’elle est “apprêtée” pour eux, comme elle l’avait parfaitement avoué d’ailleurs à sa communauté.

Elle en a donc profité pour demander des conseils à sa communauté pour savoir comment protéger sa peau du soleil, qui devrait-elle selon elle la cause de ses boutons soudains sur son visage. Les réactions sont pour autant toutes diverses et variées : on passe des réponses très sérieuses aux réponses avec beaucoup de second degré pour faire rire la star.

Certains de ses fans répondent alors qu’ils ne vont jamais au soleil ou qu’ils restent à l’ombre, alors qu’un autre internaute répond qu’il met… une cagoule pour se protéger du soleil ! Une mesure amusante mais tout de même efficace et particulièrement en période de confinement dû à la crise sanitaire du COVID19. Plus sérieusement, d’autres fans vont lui répondre d’utiliser des crèmes et plus particulièrement une certaine marque.

Agathe Auproux : sa communauté habituée à des tenues plus osées

Sa communauté a été réellement surprise, car habituellement Agathe Auproux ne dévoile que très peu les traits de personnalités que ne la mettent pas en valeur, c’est même tout le contraire ! On se souvient par exemple cette semaine qu’elle a dévoilé une magnifique robe bleue qui dévoilait ses superbes cuisses un peu plus à chacun de ces mouvements : malheureusement pour ses fans, la robe était bien trop courte à son goût et elle ne se voyait pas la mettre sur les prochains plateaux de télé, quel dommage !

Plus tôt, elle avait publié des photos d’elle sans t-shirt et avec un pantalon de jogging dont on se souviendra pendant longtemps. Effectivement, il ne la met pas du tout en valeur, sans parler du décor très morose derrière !

Comment la chroniqueuse va-t-elle prendre l’attention une nouvelle fois de sa communauté ce week-end ? Va-t-elle publier une nouvelle tenue ? Ou est-elle réellement malade ? La suite nous le dira ! Mais ce n’est pas la première fois que la star se met à nue, elle avait notamment pris la parole lorsqu’elle avait été atteinte d’un cancer très récemment…

Agathe Auproux : elle n’en peut plus du confinement !

Après plusieurs semaines à rester dans sa famille, la belle jeune femme n’attend qu’une chose : le 11 mai ! En effet, la chroniqueuse de TPMP avait quitté son domicile à Paris pour rejoindre la maison familiale. Mais difficile de vivre un quotidien loin des projecteurs, depuis le sud de la France où elle vit actuellement. Mais pour autant, pas question de rester en pyjama toute la journée ou d’oublier le maquillage : Agathe Auproux veut se faire belle même confinée !

“48 jours que je m’apprête uniquement pour insta, permettez-moi d’immortaliser ma nouvelle robe et mes cheveux lavés par un diaporama”

Même si elle n’est plus sur le plateau de Cyril Hanouna, la belle jeune femme veut quand même s’apprêter et montrer à sa communauté qu’elle est toujours là ! Mais il y a quand même une chose qui manque terriblement à la chroniqueuse pendant le confinement, et pour cela elle va devoir prendre son mal en patience…

Gad Elmaleh tombe sous le charme de la belle Agathe Auproux

L’ancienne chroniqueuse de « Touche Pas à Mon Poste » ne communique que très peu sur sa situation amoureuse : on ne sait tout simplement pas si elle est en couple ou célibataire ! Et ça, de nombreux hommes l’ont bien compris ! Alors qu’elle poste des photos en petite tenue sur Instagram, elle séduit tous les hommes sur son passage ! Une façon de concurrencer sa collègue de « Touche Pas à Mon Poste » Kelly Vedovelli ? Peut être bien…

Le dernier homme en date à être tombé sous le charme de la jeune femme ? L’humoriste français Gad Elmaleh ! En effet, selon le magazine People, il est complètement tombé comme une mouche auprès d’Auproux qui ne l’a pas laissé indifférent ! Mais la belle ne veut pas collectionner les hommes, elle a bien autre chose en tête pendant le confinement…

Mais de quoi peut-elle bien rêver après plus de quarante jours à être restée cloîtrée chez elle avec ses proches ? Pour le coup, la réponse a vraiment surpris tout le monde et on peut dire que les envies d’Agathe Auproux sont plutôt originales !

Agathe Auproux : épuisée par le confinement, elle veut une manucure !

Alors que certains rêvent de manger des pizzas comme Laeticia Hallyday, la chroniqueuse de TPMP rêve quant à elle… d’une manucure !

« Je rêve d’une manucure »

Peut être trop habituée à ce qu’on s’occupe d’elle, Agathe Auproux veut être chouchoutée, elle en a marre de se préparer toute seule pendant le confinement ! Elle ne sait tellement plus quoi faire que sa mère, complètement dépitée de voir sa fille Agathe Auproux s’ennuyer autant, lui a même acheté un jeu de mots-croisés pour qu’elle s’occupe un peu et fasse autre chose que de se prendre en photo sur ses réseaux sociaux !

Depuis le début du confinement en France, Agathe Auproux tient à soutenir personnellement ses nombreux followers sur Instagram, quitte à donner de sa personne. Après avoir enchaîné les poses torrides pour le plus grand plaisir de ses abonnés, la jeune femme a dernièrement souhaité jouer avec eux aux mots fléchés !

Il faut dire qu’après près de deux mois de confinement, les idées de distraction et autres passe-temps commencent à manquer… Les Français, qui doivent encore restreindre leurs déplacements au strict nécessaire et ne pas s’éloigner de plus de 1 km de leur domicile lorsqu’ils souhaitent prendre l’air, commencent donc à tourner en rond. Agathe Auproux, qui dès le début du confinement a préféré quitter Paris pour se rendre dans sa famille en province, le comprend tout à fait bien, elle qui peine également à trouver de quoi se distraire.

La jeune femme, qui ne souhaitait pas rester seule confinée dans son appartement parisien, a donc préféré rejoindre ses parents de manière à vivre le confinement plus sereinement. Relativement détendue ces dernières semaines, Agathe Auproux, qui ne semble donc pas trop souffrir de l’enfermement durant ces semaines de quarantaine, fait tout ce qui est en son possible pour divertir sa communauté.

L’ancienne chroniqueuse de Balance ton post se montre donc particulièrement active sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, enchaînant les poses sensuelles en vêtements transparents ou bien dévoilant ce qu’elle prépare à manger. Agathe Auproux, confinée en province, n’en perd pas moins le sens de la mode parisienne, elle qui aime toujours autant se prendre en photo en selfie afin de partager sa tenue du jour. Même toute seule dans la rue, la jeune femme ne sort jamais de chez elle sans avoir au préalable étudié son look, jusque dans les moindres détails.

Il faut tout de même bien l’avouer, après des semaines de confinement, les activités commencent à se restreindre : refaire pour la quinzième fois sa manucure, son brushing, se prendre en photo le plus sensuellement possible, réajuster ses lunettes de vue, regarder ses mangas préférés, répondre aux haters sur Instagram ou bien lire les compliments de ses fans en dessous de ses publications… Agathe Auproux commence à s’ennuyer sérieusement !

Après avoir enfilé une nuisette imprimée léopard, qui a beaucoup fait parler d’elle sur la Toile, la jeune femme a donc décidé de s’inscrire dans un tout autre registre : jouer aux mots fléchés avec ses followers ! Ceci dit, peut-être portait-elle la même tenue ce dimanche 03 mai, lorsqu’elle a commencé à réaliser ce petit jeu intellectuel…

Malheureusement, peu de personnes peuvent être aussi douées en mots fléchés qu’en prise de selfies torrides… Force est de constater qu’Agathe Auproux ne fait visiblement pas partie de ces personnes, comme elle l’a elle-même fait savoir sur Instagram :

« Je me demandais si j’avais un petit niveau en mots fléchés. Réponse : je suis éclatée au sol »

Néanmoins, Agathe Auproux ne se dévalorise pas pour autant, elle qui à l’indice « a son charme », a écrit : « MOI »… « Vous pensez que c’est ça ? », a-t-elle demandé à ses fans ? Nul doute que tous ont dû répondre « oui » !

En pleine période de confinement, les Français semblent redécouvrir les programmes télévisés et les célébrités ne dérogent pas à la règle ! C’est le cas de la belle Agathe Auproux, chroniqueuse sur le plateau de TPMP, qui a vécu une expérience un peu trop intense devant l’émission Cauchemar en cuisine il y a quelques jours…

L’émission animée par Philippe Etchebest, se déroule dans des restaurants au bord de la faillite où le cuisinier étoilé intervient et tente de les remettre sur les rails. A fond dans son personnage, il n’est pas rare que le Chef Etchbest se montre très dur et cash face aux propriétaires des restaurants.

Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que la belle brune à lunettes se retrouve en larmes devant l’épisode ?

Agathe Auproux pleure devant sa télévision

L’épisode diffusé il y a quelques jours était particulièrement touchant. En effet, il retraçait le parcours d’un homme qui lutte depuis 25 ans pour que son restaurant se maintienne à flot. Au bord de la faillite, le restaurateur a fait appel au Chef Etchebest pour l’aider à remonter la pente. Sauf que, ce dernier se montre très dur avec les propriétaires, allant jusqu’à dire qu’il avait tout fait de travers.

Il n’en fallait pas plus à Agathe Auproux pour fondre en larmes, submergée par l’émotion ! Très connectée sur les réseaux sociaux, elle partage son désarroi en story pour trouver réconfort auprès de ses fans. Et comme la belle brune, ils sont aussi bouleversés par le déroulement de l’émission.

Toute cette vague d’émotion nous force à nous questionner : est-ce que le confinement n’est pas en train de venir à bout des nerfs de la jolie Agathe ? Heureusement que l’histoire a bien fini pour le restaurateur qui va pouvoir continuer à vivre de sa passion pendant de belles années !

Agathe Auproux, un rayon de soleil sur Instagram

Lorsqu’elle n’est pas au bord de la dépression, Agathe est un véritable rayon de soleil sur les réseaux sociaux et fait tout pour divertir au mieux ses abonnés.

En effet, elle partage régulièrement des recettes familiales réalisées avec sa maman. D’origine Vietnamienne, sa recette de nems a fait un véritable buzz, et nombreux de ses abonnés l’ont réalisé chez eux !

Sur un autre ton, vous pouvez également vous rapprocher de la belle lors de ses dictées en live, ou lors de ses sessions musicales !

En effet, pour toujours plus de bonne humeur, Agathe à dévoilée une vidéo très touchante. Accompagnée de Tibz, vous pouvez écouter la jolie voix d’Agathe, reprenant le rôle de Jasmine dans la chanson Ce rêve bleu, du célèbre dessin animé Disney, Aladdin.

En bref, la chroniqueuse phare de l’émission TPMP sait comment se divertir et animer ses réseaux sociaux pendant cette période de confinement ! Néanmoins, ses fans ont tout de même extrêmement hâte de la retrouver en direct lors de leur émission préférée, dès que le contexte le permettra.

Agathe Auproux s’est fait connaître du grand public avec sa première apparition à la télévision dans Canal+ Sport. Elle y était responsable de la chronique Culture Foot.

Mais là où sa carrière a explosé, c’est lorsqu’elle est devenue chroniqueuse dans l’émission Touche Pas à Mon Poste dirigé par Cyril Hanouna.

Agathe Auproux : sa belle carrière de journaliste et de chroniqueuse

Avant TPMP, la jolie brune travaillait pour le célèbre magazine des Inrockuptibles. Elle a quitté les Inrocks après que le magazine refuse de faire un reportage sur Cyril Hanouna. Son rédacteur en chef de l’époque déclare qu’Agathe Auproux déteste l’injustice. « Elle n’appréciait pas le traitement éditorial des Inrocks vis-à-vis d’Hanouna. En ce sens, elle est allée au bout de sa logique en partant chez lui » a-t-il notamment expliqué. Et c’est vrai. Après les Inrockuptibles, Agathe décide de rejoindre la chronique TPMP sur C8.

Depuis, la jeune femme a quitté Cyril Hanouna pour voler ses propres ailes. En tous cas, on peut dire qu’elle gère à merveille son compte Instagram pendant le confinement ! Elle poste de nombreuses photos dont certaines qui font tourner la tête de ses fans.

Le dernier cliché sensuel d’Agathe Auproux sur Instagram

La dernière publication en date qui a affolé la toile ? Son cliché en bikini blanc sur Instagram ! On y voit la jeune femme dans l’eau, en maillot de bain blanc, avec un fond qui fait rêver tous les français confinés. Sans artifice, elle n’en est pas moins glamour…

Ses fans n’ont pas tardé à réagir en likant sa photo et en lui envoyant tout un tas d’émoticônes comme des cœurs, des flammes, des émojis amoureux… Mais Agathe a l’habitude de toutes ces réactions ! En effet, son compte Instagram compte plus de 823 000 abonnés et elle peut compter sur sa communauté pour interagir avec elle.

Ce n’est pas la première fois qu’un de ses clichés remporte autant de succès. Toujours sexy mais jamais vulgaire, Agathe est appréciée pour sa simplicité et sa franchise. Elle n’a jamais hésité à quitter un travail si elle ne partageait plus les valeurs de l’entreprise. Elle s’est également battue contre une terrible maladie en 2019…

Agathe Auproux et Sa victoire contre le cancer

En effet, la journaliste a fait face à un cancer. Elle l’a notamment révélé en direct aux médias avant de prendre du temps soigner son lymphome. Agathe attaque alors une longue période de chimiothérapie qu’elle partagera en toute honnêteté avec ses fans. Heureusement pour elle, sa guérison est actée et elle peut enfin revivre normalement.

Agathe Auproux a décidé de poser par écrit tout ce qu’elle a vécu et ressenti pendant son combat contre le cancer. Elle publie son livre « Tout va bien » en 2019. Désormais, elle est totalement guérie et prend le temps d’apprécier encore plus la vie. Elle partage son quotidien avec ses abonnés Instagram et essaie de leur redonner la joie de vivre, même en plein confinement. Le coronavirus ne l’atteindra pas et on en est ravis !

Vous savez sans doute que les chroniqueurs sont souvent renouvelés lors du démarrage de la nouvelle saison et la rentrée de Septembre permettra aussi de découvrir de nouveaux visages dont un fameux beau gosse annoncé par Cyril Hanouna. Il faut savoir qu’elle était un personnage récurrent de Touche Pas à Mon Poste, mais avec sa maladie, elle a décidé de découvrir d’autres pâturages un peu plus verts. Il y a toutefois des rumeurs concernant un éventuel retour.

Agathe Auproux, son nouveau métier est Miss Instagram

Alors qu’elle était une chroniqueuse de l’émission depuis quelques mois, elle a décidé de mettre de côté sa participation. En effet, la jeune femme a été victime d’un cancer et elle a été contrainte de s’éloigner des plateaux pour se soigner. Aujourd’hui, elle est très présente sur les réseaux sociaux, mais c’est surtout sur Instagram qu’elle est très présente. Vous pouvez alors savourer tous les jours de nouveaux clichés, des vidéos et elle partage son quotidien avec une grande aisance.

Agathe Auproux vous propose pratiquement un roman avec quelques photos et vous aurez l’impression de lire les aventures de « Martine » .

. Elle a toutefois plus d’une corde à son arc et elle n’est pas forcément très stable au niveau des présentations.

En effet, TPMP n’a pas été sa seule émission puisqu’elle était aussi présente sur Eurosport et elle est entrée dans le groupe Canal + Sport.

Elle a multiplié ses participations avec plusieurs magazines comme Le Figaro.

Aujourd’hui, elle a peut-être besoin de renouveau, mais avec le confinement, elle a pu se poser les bonnes questions. Pourra-t-elle revenir à Touche Pas à Mon Poste ? C’est possible, mais nous n’avons pas de certitudes.

Agathe Auproux avait déjà quitté TPMP

Les fans de l’émission de Cyril Hanouna savent que la jeune femme peut tout à fait revenir puisque ce n’est pas la première fois qu’elle quitte le programme. En effet, lorsque son cancer a été déclaré, elle a fait le choix de se séparer de cette bande de chroniqueurs pour se soigner. Quelques mois plus tard, elle était à nouveau présente autour de la table pour converser, échanger et faire part de ses coups de coeur. Toutefois, le 4 décembre dernier, Agathe Auproux a annoncé qu’elle quittait à nouveau le programme. Certains ont pensé que le cancer avait repris son pouvoir, mais la réalité était clairement différente.

Agathe a eu l’occasion d’écrire un livre et pendant le confinement, elle a multiplié les interventions sur les réseaux sociaux ainsi que les Lives. De ce fait, au vu de son passé, il est tout à fait possible surtout si elle a besoin de visibilité qu’elle puisse revenir aux commandes de TPMP même pour quelques passages au cours de la semaine. Aujourd’hui, elle est avec sa famille dans la Creuse et elle prend son mal en patience pendant le confinement. Il faudra alors attendre les prochains mois pour savoir si elle reprendra le chemin du plateau.