Agathe Auproux choc : elle pose dans une tenue courte avec un accessoire qui intrigue ses fans !

Agathe Auproux : la photo de son prétendu couple fait un scandale dans la presse et sur les réseaux sociaux !

Depuis qu’on a pu voir Agathe Auproux tenir la main d’un homme dans sa story sur Instagram, rien ne va plus pour tous les fans d’Agathe Auproux. En effet, la jeune femme ne dévoile que très rarement sa vie privée et ses fans ont été très surpris quand ils ont vu qu’Agathe Auproux pouvait être proche d’un homme. Il y a quelques jours, on pouvait effectivement voir Agathe Auproux dans sa story dans une photo qui parait plutôt intrigante. On pouvait donc la voir en pleine rue, sous un soleil brillant, en train de descendre des escaliers, casquette vissée sur la tête.

Mais sur le cliché, où elle apparaît d’une distance de plusieurs mètres, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna ne se trouve pas tout à fait seule… En effet, elle tient la main d’un homme et semble très proche de lui. Mais qui est-ce exactement ? Et bien personne ne le sait, et la star n’a pas répondu sur le sujet sur son compte Instagram ou dans les médias, bien que l’information ait été reprise par de nombreux journaux et sites people.

On ne sait en revanche pas pourquoi cette photo a été diffusée alors qu’Agathe Auproux ne s’exprime que très peu sur sa vie privée. Est-ce un cliché simplement pour faire diversion et faire parler d’elle, tout en laissant croire qu’elle aurait un nouveau petit ami ? Nous ne le savons pas, mais il se pourrait bien qu’Agathe Auproux essaye de jouer au chat et à la souris avec les sites de médias français ! Il pourrait aussi s’agir de la personne qui a pris le cliché d’Agathe Auproux et qui l’a publié dans sa story Instagram sans même lui demander la permission, mais nous n’avons eu aucune confirmation à ce sujet. Tout cela reste donc très énigmatique, et on ne sait pas comment Agathe Auproux a pu réagir en voyant l’ensemble des sites médias et people parler de la nouvelle qui paraît sans aucun doute très anodine pour elle, mais qui est importante pour ses fans !

En effet, bien qu’elle soit suivie également par quelques détracteurs, Agathe Auproux est plutôt proche de sa communauté et entretient même des rapports plutôt bienveillants avec elle. En revanche, on se demande si la publication de cette photo ne l’aurait pas énervé quand on voit la photo qu’elle a publié sur Instagram après la diffusion de ce cliché…

Agathe Auproux : elle se prend en photo avec une tenue très courte et un objet très insolite dans la main !

C’est une nouvelle photo que l’on a pu voir sur le compte Instagram d’Agathe Auproux que personne ne soupçonnerait. En effet, la jeune femme est apparue dans une petite tenue très estivale où l’on peut apercevoir un très joli motif floral qui lui va à ravir. Sur le cliché, Agathe Auproux porte des lunettes de soleil et un sac à main en bandoulière, ce qui semble confirmé qu’elle vient de rentrer chez elle. Mais le plus frappant n’est pas forcément la tenue qu’elle porte, mais l’ustensile qui se trouve dans sa main.

En effet, on va pouvoir remarquer que la jeune femme tient avec sa main droite une casserole ! Alors qu’elle fait un regard derrière ses lunettes qui n’a pas l’air très heureux, on se demande si elle en veut à quelqu’un ou si sa photo est simplement anodine. Se tient-elle prête à cuisiner ou à frapper quelqu’un avec cette casserole ?

Nous n’avons à ce jour pas la réponse, mais il faut dire que bien qu’elle ait de nombreux compliments sur ces tenues, Agathe Auproux reçoit souvent également des remarques négatives, et ce cliché pourrait bien être destiné à tous ses haters ! Dans les commentaires, ses fans sont à la fois très surpris et à la fois très amusés de cette tenue qui fait fureur !