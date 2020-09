Agathe Auproux : une tenue qui risque de vous donner chaud ! Nous avons toutes les photos !

Pendant le confinement, Agathe Auproux a quitté Paris afin de se rendre en province dans sa famille. La star a pu passer du temps avec ses parents, mais elle est restée très active sur les réseaux sociaux. En effet, Instagram est le lieu indispensable pour la suivre.

En effet, elle a dévoilé certains de ses talents cachés et la jeune femme adore faire du piano et elle chante aussi très bien. Puis, elle a proposé quelques dictées à sa communauté afin de les divertir. Néanmoins, une fois la quarantaine levée, l’ancienne chroniqueuse de TPMP n’a pas perdu de temps pour se rendre dans le Sud.

Agathe Auproux est bien décidée à passer toutes ses vacances d’été à Monaco. Elle semble adorer la ville et elle profite des nombreuses plages ainsi que du soleil. D’ailleurs, elle n’hésite pas à poster de nombreuses photos de son séjour et elle fait craquer la toile. Puis, la jeune femme a surPtout pu retrouver son petit ami.

Agathe se montre très discrète sur ses histoires d’amour et elle n’a toujours pas dévoilé le visage de son chéri. Néanmoins, ses fans ont bien remarqué qu’elle rayonnait de bonheur depuis quelques semaines. L’air du Sud semble lui faire beaucoup de bien et elle s’affiche en pleine forme.

Agathe Auproux sur son balcon en vacances !

Vendredi 14 août, Agathe Auproux a dévoilé de nouvelles photos de son séjour à Monaco. La jeune femme prend la pose sur son balcon alors qu’elle porte un short beige et un crop top. L’influenceuse a choisi une tenue légère et très estivale et elle n’a pas oublié de se protéger du soleil.

Ainsi, afin de parfaire son look et ne pas avoir de coups de soleil, la starlette a mis un bob sur la tête. Il semble bien que ce chapeau soit à nouveau à la mode et c’est devenu l’un des accessoires phares d’Agathe cet été. L’influenceuse va sûrement inspirer de nombreuses tenues à ses fans pour la saison estivale et elle a beaucoup de style !

En plus, la starlette a pris quelques couleurs pendant son séjour à Monaco. Agathe est toute bronzée et ses fans sont sous le charme.« Tu brises des cœurs… » a écrit un fan. « Tu es absolument magnifique » a dit un autre abonné. Elle a donc fait l’unanimité avec sa nouvelle série de photos en vacances.

Agathe dévoile ses talents de photographe

Pour le moment, Agathe Auproux semble avoir laissé ses projets de côté. Elle préfère se détendre dans le Sud et elle n’est pas prête à remettre les pieds à Paris. La jeune femme s’amuse à dévoiler sa nouvelle passion dans la vie : la photographie.

Depuis qu’elle a son nouveau téléphone, la jeune femme prend de nombreux clichés de paysages à la mer. Elle est déjà très douée et ses fans sont nombreux à mettre en avant ses talents de photographe.

Sur ses nouvelles photos, Agathe Auproux a voulu tester différentes retouches et elle a demandé à sa communauté de donner son avis. Néanmoins, les internautes sont nombreux à préférer la photo sans retouches car la star est plus naturelle !