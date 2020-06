Agathe Auproux : pourquoi son instagram rend fou les internautes ?

La jeune femme compte plus de 800.000 abonnés sur le réseau social et connait une belle notoriété depuis son poste de chroniqueuse sur C8.

Agathe Auproux s’est faite connaître du grand public en rejoignant l’équipe de Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste. Suite à des problèmes de santé et une volonté d’évoluer, elle a quitté le show culte de l’animateur star de C8.

Mais elle est partie avec une nouvelle notoriété et compte désormais plus de 800.000 followers sur Instagram qu’elle régale avec des photos parfois osées – ce qui n’est pas pour leur déplaire. La jeune femme attise aussi beaucoup de commentaires haineux (c’était déjà le cas lorsqu’elle était chroniqueuse).

Mais alors pourquoi Agathe Auproux fait-elle autant parler d’elle ?

Agathe Auproux : une fausse influenceuse ?

Comme vu précédemment, Agathe Auproux est riche de 800.000 followers, un chiffre à faire pâlir de jalousie n’importe quelle jeune influenceuse qui rêve de vivre grâce à Instagram. Et pourtant, son compte ne ressemble aucunement à celui de la parfaite petite influenceuse.

Agathe Auproux poste des photos sans se soucier d’une quelconque homogénéité esthétique (alors qu’il s’agit de la base pour quiconque souhaitant débuter dans le métier) et surtout, elle ne se contente pas de simplement poster une photo d’elle en petite tenue ou bien maquillée.

Agathe y ajoute toujours un petit mot, parfois sarcastique, parfois humoristique. On se rappelle que pendant le confinement, elle avait posté une photo (ci-dessous) où elle se montrait avec une jolie robe d’été, avouant qu’elle ne se faisait belle que pour son compte Instagram.

Et alors que le réseau social est souvent critiqué pour rendre malheureux les internautes, l’honnêteté d’Agathe Auproux fait plaisir et réjouit ses fans.

Des photos qui font monter la température, mais pas que ?

Agathe Auproux est louée par les internautes pour son physique de rêve. La jeune femme affiche en effet une plastique parfaite et elle sait parfaitement comment la mettre en valeur. Mais les photos qu’elle publie, aussi sensuelles puissent-elles être, n’ont jamais pour seule vocation d’être seulement sensuelles. Non, derrière la forme, il y a le fond. Et avec Agathe, c’est l’humour qui prime.

Le 8 mai, elle dévoilait sa poitrine moulée dans une brassière en coton. Dis comme cela, la photo peut facilement satisfaire les plus curieux qui suivent Agathe pour ce genre de photo. Mais comme vu précédemment, elle y ajoute constamment son petit supplément d’âme.

Elle ironise sur sa vie post-confinement, celle où elle ne pourra justement plus porter ce genre de vêtement toute la journée. Et elle dit avoir justement du mal à l’imaginer.

Les critiques ne l’arrêtent pas

Agathe Auproux fait partie de ces personnalités qui sont inutilement critiquées, peu importe ce qu’elles font ou qui elles sont. C’est sûrement une des raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter Touche pas à mon poste, elle qui recevait un flot d’insultes quotidien venu de Twitter.

Récemment, elle a décidé d’user de son influence et de sa notoriété pour apporter sa pierre à l’édifice au mouvement Black Lives Matter. Comme beaucoup d’internautes, elle a posté un carré noir, en signe de soutien.

Ce mouvement connait une notoriété grandissante depuis la tragique mort de George Floyd aux USA, lui qui a été tué par un policier lors d’un contrôle, et ce alors qu’il ne présentait aucun signe de contestation. La violence des policiers a choqué le monde entier qui s’est indigné de voir que des actes aussi violents (et racistes) existent encore en 2020.

Evidemment, Agathe Auproux s’est faite énormément critiquée pour cela car tout ce qu’elle fait est évidemment critiquable. Mais c’est aussi le signe de sa grande notoriété car, malgré sa relative absence médiatique, elle continue de faire tourner les têtes et d’être l’héroïne de plusieurs articles par jour juste grâce à une photo. Et oui, en voilà un de plus.

Agathe Auproux s’est confiée dans un livre

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la jeune femme et ne pas s’en tenir à ces posts riches en humour, vous pouvez vous tourner vers son livre Tout va bien, dans lequel elle raconte son combat contre la maladie. Car à 27 ans, la jeune femme a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer.

Après plusieurs mois, elle a décidé de l’annoncer publiquement avant de se confier dans ce livre, une fois son combat remporté. Un livre qui a d’ailleurs été plébiscité par ses fans. Et peut-être par vous très bientôt.