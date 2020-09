Agathe Auproux poste une très belle photo en sortie de douche !

En cette période de confinement, les habitudes des français ont été totalement bousculées. Certains se sont retrouvés au chômage partiel, tandis que d’autres continuent de travailler mais uniquement depuis chez eux. Quoiqu’il en soit, tout cela change leur mode de vie et il est parfois difficile de s’habituer à ces changements drastiques.

Agathe Auproux toujours aussi belle en confinement

Agathe Auproux fait partie de ces célébrités dont l’actualité continue de faire parler malgré le confinement. La jeune femme n’a pas déserté la scène publique, loin de là.

De son côté, son ancienne collègue (et rivale) de l’émission Touche pas à mon poste avait elle fait le choix de s’éloigner quelque peu des projecteurs pour se ressourcer en famille. Mais elle est revenue plus belle que jamais, dévoilant sur les réseaux sociaux un look printanier qu’elle portait lors d’une sortie à l’extérieur (à un kilomètre de son domicile, comme elle le précise).

Si certains comme Noah Centineo se laisse aller, d’autres comme Kelly montre qu’il est tout à fait possible de rester au top malgré les mesures de confinement. Mais à quelle catégorie appartient Agathe Auproux ? Il semblerait que la jeune femme soit plus proche de la deuxième, et elle a joué la carte de l’honnêteté en expliquant pourquoi elle est si belle sur les photos.

La motivation d’Agathe Auproux pour rester belle : les internautes

On le sait, Instagram est le réseau social où l’image est reine. Pour percer, il faut constamment être au top et faire rêver les internautes. Les choses changent petit à petit, depuis que certaines célébrités ont décidé de jouer franc jeu avec leurs fans et de ne pas toujours se montrer sur leur meilleur jour. Une étude avait en effet été réalisée et montrait qu’Instagram était le réseau social le plus déprimant et dangereux pour la santé mentale.

Les utilisateurs auraient en effet l’impression d’avoir une vie bien déprimante face à celles des autres. Or, tout ceci est souvent du mensonge, ou en tout cas un arrangement de la réalité. De cette manière, Agathe Auproux joue la carte de la sincérité. Oui, la jeune femme est impeccable sur les photos. C’est un fait. Mais pourquoi ? Ou plutôt pour qui ? Elle l’avoue, elle ne se fait belle que pour ses photos Instagram et par conséquent, pour ses fans.

Agathe veut montrer sa nouvelle robe aux internautes

Dans une publication, Agathe Auproux se dévoile portant une jolie robe rose. Elle écrit les mots suivants pour accompagner ces clichés :

« 48 jours que je m’apprête uniquement pour insta, permettez-moi d’immortaliser ma nouvelle robe et mes cheveux lavés par un diaporama »

Ses fans ont été nombreux à commenter, la complimentant sur son choix vestimentaire ou tout simplement sa beauté.

De quoi réjouir la jeune femme qui attend très certainement la fin du confinement pour enfin retrouver une vie normale et se faire belle pour sortir de chez elle, et pas uniquement pour alimenter son compte Instagram. Bien qu’elle continuera à le faire, évidemment.