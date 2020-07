Il suffit de vous mettre sur la plage pour être immédiatement envahi par les mouettes. Ces dernières sont particulièrement voleuses, mais elles ne s’intéressent pas à votre serviette ou votre maillot de bain.

Elles veulent surtout à manger alors nous vous donnons un conseil, évitez d’en nourrir même une seule.

Elle reviendra sans cesse à la charge et quelques amies pourraient aussi arriver. Vous serez alors assiégé par des mouettes et de nombreuses vidéos de ce genre circulent sur le Web.

Il faut tout de même rappeler qu’elles ne sont pas méchantes, mais vous n’aurez plus de gaufres, de sandwichs ou de frites.

Un smiley avec des larmes pour Agathe Auproux

Si vous avez envie de découvrir des paysages incroyables, vous avez rendez-vous sur le compte Instagram d’Agathe Auproux puisque la jeune femme partage son quotidien. Dans l’une de ses dernières photos, elle laisse même une épaule légèrement dénudée traînée. Les fans de l’ancienne chroniqueuse de TPMP ne laissent pas une miette de côté puisqu’elle est finalement très présente sur les réseaux sociaux.

Elle se trouvait donc à proximité de la plage lorsqu’une mouette a pu découvrir sans avoir peur que des frites restaient dans l’assiette .

. Agathe Auproux a immortalisé la scène avec une vidéo qu’elle a notamment partagée sur son compte Instagram via une story.

Rapidement, une seconde mouette a pu se présenter au niveau des transats, mais il est impossible de savoir si la jeune femme a été envahie.

Pour la story suivante, elle proposait de découvrir un nageur qui avait gardé son pull.

Agathe Aurproux partage souvent de très beaux paysages et les fans ne sont clairement pas indifférents. Vous serez rapidement interpellé par la mer, l’eau turquoise, le ciel bleu ou encore le sable. Si vous avez des questions, vous pourrez également lui poser, elle semble active sur Instagram et elle répond souvent à ses abonnés que ce soit avec des FAQ ou encore des stories spéciales. C’est de cette manière qu’ils avaient pu apprendre que la jeune préparait son retour sur le petit écran à la rentrée.

La petite épaule d’Agathe Auproux

Sur son compte Instagram, elle partage une multitude de photos et la dernière vous permet de découvrir légèrement son épaule qui est donc dénudée. La jeune femme s’offre un petit instant glamour qui ne peut que plaire à tous les abonnés. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à suivre toutes ses péripéties. Il y a quelques jours, elle avait été largement au coeur de la presse people puisque la jeune Agathe Auproux posait avec un sac Balmain. Une marque renommée et mise en avant par Olivier Rousteing. Ce dernier est aussi disponible sur Instagram, il propose souvent des photos de son travail et de son quotidien.

Les abonnés ont notamment pu le découvrir en plein sport, car il a pendant le confinement multiplié les séances sportives. Les fans avaient aussi pu le découvrir en train de cuisiner et certaines situations étaient assez réjouissantes. Dans tous les cas, le sac d’Agathe Auproux a été très apprécié, mais comme c’est le cas pour la maroquinerie de luxe, le prix est forcément exorbitant. Sur les derniers clichés, elle dévoile aussi sa petite épaule alors qu’elle semble allongée sur un transat afin de profiter pleinement de ce moment.