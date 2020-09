Agathe Auproux furieuse contre la SNCF : découvrez son récit !

Agathe Auproux : une rentrée difficile dans les transports qu’elle partage sur les réseaux sociaux !

Au début de la semaine au lundi 31 août, de nombreux français voyaient la fin de leurs congés ou de leurs vacances et reprenaient le chemin du travail. Cela a été le cas également pour toutes les émissions de télévision en direct comme celles de Cyril Hanouna avec Touche Pas à Mon Poste, où la jeune femme a fait ses armes ces dernières années. On avait notamment pu la remarquer dans une superbe danse avec la chroniqueuse Kelly Vedovelli qui avait fait son effet auprès des fans.

C’est donc comme de nombreuses françaises et français que la journaliste Agathe Auproux a repris le chemin vers la capitale lundi, comme elle l’a partagé à ses abonnés sur Instagram. Malheureusement, elle était très loin de se douter du calvaire qu’elle allait vivre…

En effet, comme elle le raconte dans sa story Instagram, Agathe Auproux a pour habitude de ne pas faire les choses à la légère quand il s’agit de se déplacer, et souhaite avant tout mettre à profit ces moments en se reposant ou en pouvant travailler tranquillement. C’est pourquoi, comme de nombreuses personnalités mais aussi des professionnels, Agathe Auproux raconte avoir pris une place en première classe pour son trajet, et en demandant une place isolée pour ne pas être dérangée.

Au delà de la tranquillité, comme le raconte Agathe Auproux dans son récit, cela permet également aux voyageurs qui choisissent cette option de bien s’assurer d’avoir suffisamment de place pour les bagages et de passer un voyage en toute sérénité. Malheureusement, ce voyage n’aura pas été reposant pour la jeune femme et aura été un véritable calvaire !

Suite à des problèmes techniques de la SNCF, le train a été complètement réorganisé, mais Agathe Auproux ne s’attendait probablement pas à la nouvelle qu’elle a pu voir par la suite… En effet, elle a découvert que la place qu’elle avait réservée et payée à l’avance n’existait tout simplement plus ! Et c’est donc entre placée entre deux rames qu’Agathe Auproux a du passer tout le voyage debout, bien loin de s’imaginer qu’elle vivrait une telle situation… C’est donc tout naturellement qu’elle a partagé son récit à ses fans mais aussi en premier lieu à sa maman, avec qui elle est très proche. Et pourtant, ce n’est pas la première fois qu’Agathe Auproux a des soucis avec les transports en commun, rappelez-vous…

Agathe Auproux vit un véritable calvaire avec la SNCF !

C’était il y a déjà 3 mois : Agathe Auproux prenait le TGV après le déconfinement comme beaucoup de français pour reprendre le travail. Malheureusement, comme elle le partageait également dans sa story sur Instagram, son train avait eu deux heures de retard, mais pire que ça : elle a dû faire tout ce long voyage le ventre vide. En effet, la SNCF avait à ce moment là complètement fermé ses wagons-bar à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Agathe Auproux avait tout prévu en s’achetant une salade au préalable pour pouvoir manger tranquillement dans le train, mais comme elle le raconte cela était sans compter qu’elle allait oublier sa salade avant de partir pour son trajet !

Une mésaventure bien difficile qui montre encore une fois que les personnalités françaises connaissent également des difficultés, et qu’ils ne sont pas au dessus des lois ! On espère en tout cas que les prochains voyages d’Agathe Auproux se passeront sans difficultés…