Agathe Auproux est la risée d’Instagram à cause du Baccalauréat

Certaines personnalités sont belles à regarder, mais il suffit de les interroger pour constater que la culture générale n’est pas forcément au rendez-vous.

Si quelques-unes tentent de combler leurs lacunes, d’autres jouent avec ce côté un peu catastrophique.

Agathe Auproux s’ennuie alors qu’elle est confinée comme de nombreux Français et elle a lancé un jeu baptisé le Baccalauréat.

Agathe Auproux montre clairement ses limites

Vous connaissez sans doute ces jeux qui se dévoilent sur Instagram, vous avez donc une sorte de filtre, cela permet d’afficher des devinettes ou encore des statuts en fonction de votre profil.

Agathe Auproux a donc voulu épater la galerie, mais le résultat ne fut sans doute pas celui escompté au vu des résultats.

Agathe a eu besoin de ses fans pour réussir le Baccalauréat, car certains mots n’arrivaient pas jusqu’à son cerveau .

. Le Baccalauréat a rapidement montré qu’elle avait des lacunes dans ce domaine et certains internautes n’ont pas hésité à la critiquer.

Pour la plante avec un A, elle a donc demandé de l’aide et ses abonnés ont pu lui permettre d’arriver à bout de ce jeu.

Certes, si vous souhaitez passer un bon moment, il est possible de retrouver la vidéo sur Internet.

Agathe Auproux peut alors se vanter d’amuser la galerie avec ses lacunes et il n’en fallait pas plus pour que les internautes partagent quelques rires.

L’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste a également compris que le Baccalauréat n’était pas un jeu fait pour elle, mais elle aura tout de même réussi à dynamiser son compte Instagram en proposant d’autres contenus que des photos affriolantes.

Qu’est-ce que le Baccalauréat ?

Le temps est très lent pour les personnalités qui ont l’habitude de bouger dans tous les sens. Le confinement est alors difficile à supporter, car il est impossible de s’amuser, de rencontrer des amis et lorsque vous êtes seul à la maison,

Instagram et les réseaux sociaux deviennent les seuls amis que vous pouvez trouver.

De ce fait, la plateforme a diffusé de nombreux jeux comme celui du Baccalauréat.

Le concept est très simple, vous avez une lettre et même un thème comme un pays, une célébrité ou encore une plante.

A chaque fois, il faut donner un mot en commençant par cette lettre et en respectant le thème demandé.

De ce fait, pour avoir une plante en A, vous pourrez choisir l’Accacia, l’Argentine comme pays et Arnaud Ducret comme célébrité.

Lorsque vous ne trouvez pas un mot, vous ne marquez pas de points et le but consiste à avoir le score le plus élevé.