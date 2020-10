Agathe Auproux dévoile des jolies photos en petite tenue rose : les fans sont aux anges !

Il faut dire que l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (TPMP) est particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, où elle compte de très nombreux abonnés. Toujours active, notamment sur son compte Instagram, la belle brune ne cesse de multiplier les selfies afin de faire partager son quotidien avec ses fans.

D’ailleurs, ses meilleurs selfies ne manquent jamais de faire fortement réagir les internautes, toujours promptes à la couvrir de compliments. Il y a quelques jours, Agathe Auproux a d’ailleurs dernièrement créé le buzz en prenant la pose avec son tout nouveau masque. Un masque pour la protéger du Covid-19, au design particulièrement sympa et qui n’a pas manqué de plaire à ses abonnés.

Alors que la France est enfin déconfinée, mais que malheureusement la pandémie de Covid-19 n’en finit pas pour autant de sévir dans le monde entier, la jolie Agathe est pour l’instant toujours en Province, chez ses parents. L’occasion pour la jeune femme de prendre une pause bien méritée avec la vie frénétique parisienne, que beaucoup ont d’ailleurs fuie pendant le confinement en allant prendre leurs quartiers dans leurs résidences secondaires, à la campagne.

Agathe Auproux prête pour le déconfinement !

Le déconfinement ayant été fixé pour ce lundi 11 mai 2020, la France s’apprête donc à reprendre ses activités extérieures, mais en respectant avant toute chose les règles de distanciation et de protection imposées par le gouvernement. Car le Covid-19, bien que quelque peu affaibli, n’en finit pas pour autant de faire des victimes, et ce dans le monde entier. Les Français sont donc appelés, plus que jamais, à respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières, afin d’empêcher la survenue d’une seconde vague.

Agathe Auproux, qui ne souhaitait pas passer les deux mois de confinement seule chez elle, dans son appartement parisien, a préféré rejoindre sa famille dans la Creuze, en pleine nature. La jolie brune aura donc passé ces deux mois confinée au domicile de ses parents, l’occasion pour elle de se dévoiler dans des tenues toutes plus séduisantes les unes que les autres.

Des tenues qui ont enflammé la Toile et que la belle Agathe Auproux portait à merveille, en enchaînant les poses lascives. Après avoir profité de sa famille pendant deux mois, tout en n’oubliant pas pour autant ses nombreux followers sur Instagram, la jolie brune attendait tout de même avec impatience le déconfinement. Il faut dire que la jeune femme a hâte de reprendre ses activités, tout en étant bien décidée à se protéger comme il le faut.

Rappelons qu’Agathe Auproux a souffert il y a quelques années d’un cancer du système lymphatique. Un lymphome qu’elle est parvenue à vaincre et dont elle raconte le combat dans un livre, « Tout va bien », ouvrage dans lequel elle fait part de sa lutte quotidienne pour vaincre sa maladie. La jeune femme se protégera donc particulièrement bien contre le Covid-19, comme tous les Français sont d’ailleurs appelés à le faire.

D’ailleurs, comme le dévoile son dernier cliché, Agathe Auproux est plus que jamais prête pour le déconfinement ! L’êtes-vous aussi ?