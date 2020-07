Agathe Auproux augmente la température avec cette photo de collants

Agathe Auproux sans le haut : elle se dévoile en déboutonnant sa chemise !

Les fans d’Agathe Auproux sont très nombreux à la suivre sur Instagram car la jeune femme est très active, c’est le moins que l’on puisse dire !

En revanche, il est difficile de savoir si les internautes la suivent pour ses talents de présentatrice, d’écrivain, ou pour ses clichés. Mais quoi qu’il en soit, ce qui est sûr et certains c’est que ses followers adorent regarder les photos qu’elle poste quand on voit le nombre de likes nombreux par publication.

C’est notamment le cas pour cette photo, où on retrouve Agathe Auproux dans des magnifiques collants avec des cœurs imprimés dessus…

On ne sait pas où elle a pu trouver ces superbes collants, mais nul doute que parmi ces dans certaines ont dû chercher à retrouver les mêmes sur la toile ! Certaines personnalités publiques ne se privent pas d’ailleurs de liker ou commenter les publications les plus osées de l’ancienne chronique de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste.

En effet, dans les commentaires de la publication, on retrouve l’humoriste Kevin Razy mais d’autres également parmi les 39 000 like qu’Agathe Auproux a récolté avec ce magnifique cliché. Mais ce n’est pas la seule fois qu’Agathe Auproux fait parler d’elle sur le réseau social Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, nombreuses et nombreux ont été les personnes qui ont aimé la publication d’Agathe Auproux que l’on retrouvait au bord un bateau : un cliché de saison parfaitement adapté à l’été qui va pointer le bout de son nez dans quelques semaines en France ! On espère d’ailleurs que le soleil sera au rendez-vous, car de nombreux français souhaiteraient partir en vacances si le temps est bien de la partie ! En attendant, les fans d’Agathe Auproux devront se contenter de revoir ses plus belles photos comme ce superbe cliché.

On imagine que parmi les 98 000 personnes qui ont aimé ce magnifique cliché, certaines auraient bien voulu rejoindre Agathe Auproux, qui apparaît seule ici. En attendant, c’est une autre personne qu’elle a rencontré et que l’on a d’ailleurs pu voir sur Instagram dans sa story il y a tout juste quelques heures à peine… Mais de qui s’agit-il exactement ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre va faire parler d’elle pendant longtemps et va intriguer les fans… Agathe Auproux préparerait-elle un grand retour télévisuel à la rentrée ?

Agathe Auproux : sa rencontre avec le polémiste Éric Naulleau intrigue les internautes, ils préfèrent revoir ses photos torrides !

C’est en effet une rencontre très inattendue que l’on a pu voir dans la story Instagram d’Agathe Auproux il y a tout juste quelques heures à peine. En effet, on a pu voir la jeune femme déjeuner au restaurant avec l’auteur et polémiste Éric Naulleau, dans un tout autre décor que celui des autres clichés que l’on a pu voir précédemment ! Cette rencontre entre Agathe Auproux et Éric Naulleau a fortement intrigué les fans de la star, qui ont travaillé ensemble avec Cyril Hanouna notamment pour ses émissions sur C8. Doit-on s’attendre à un projet commun entre les deux protagonistes qui ont travaillé sur la même chaîne par le passé ? Va-t-on les retrouver dans un nouveau projet ensemble ? Nous n’avons pour le moment pas la réponse, mais les fans préfèrent pour le moment revoir les plus beaux clichés d’Agathe Auproux, notamment celui-ci où on retrouve Agathe Auproux sans haut !

C’est en effet pendant le confinement que l’on a pu retrouver la jeune femme prendre la pause sans haut avec une jolie brassière en coton qui a rendu complètement folle son audience sur Instagram ! Va-t-elle prendre à nouveau un cliché de la sorte dans les prochaines heures pendant le week-end ? C’est la question que se posent les internautes qui ne se lassent pas de voir et revoir les photos les plus osées d’Agathe Auproux sur Instagram !

Agathe Auproux est au coeur de toutes les discussions notamment celles de ses fans. La jeune femme n’hésite pas à partager quelques clichés de ses vacances et certains sont clairement réjouissants. Vous aurez vous aussi l’impression de partir en congé puisque les paysages sont magnifiques. Agathe Auproux est très présente sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Elle partage tous les jours pratiquement des photos, mais surtout des stories.