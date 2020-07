Affaire Grégory : Michaël Youn dévoile les coulisses de la prochaine série de TF1, « Une affaire française »

Michaël Youn a repris le chemin des plateaux de tournage et notamment celui de la prochaine minisérie de TF1 « Une affaire française », adaptée de l’affaire Grégory. Un tournage dont il a partagé les coulisses avec ses fans.

Après plusieurs mois de pause, suite à la crise du coronavirus, les tournages d’émissions de télévision, de films et de séries ont repris, pour le plus grand bonheur des artistes. Michaël Youn fait lui aussi partie de ces chanceux qui ont retrouvé leur travail. Le comédien a partagé ce jeudi 2 juillet les coulisses d’un tournage en cours, celui de la minisérie de TF1 : « Une affaire française »

Une nouvelle série du l’affaire Grégory

Cette mini-série, dont on ne connait pas encore la date de sortie, retracera l’affaire Grégory. Cette tragique histoire de l’assassinat de celui que l’on appelle « le petit Grégory », un petit garçon de 4 ans, retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984. Après Netflix et France 3 c’est donc au tour de TF1 de s’attaquer à cette affaire rocambolesque qui passionne les Français depuis maintenant 36 ans. La chaîne s’est lancée dans un projet d’envergure, celui de réaliser une collection de mini-séries inspirées de grandes affaires criminelles. Des affaires qui ont notamment bouleversé l’histoire et l’opinion publique, comme de l’assassinat de Grégory Villemin.

Je suis vraiment content de tourner à nouveau

Pour le casting de cette nouvelle série, TF1 a donc fait appel à Michaël Youn. Le comédien interprétera Jean-Michel Bezzina, ce journaliste proche de Bernard Laroche, principal suspect de l’affaire. Michaël Youn, non content de sa reprise avec des mois à l’arrêt, a publié une photo de lui sur Instagram. « J’ai pas l’air, mais je suis vraiment content de tourner à nouveau… » Une photo pas si banale que ça, puisque le comédien est en costume. Un look des années 80 qui n’a pas manqué de faire parler les internautes, très amusé par cette tenue. « La veste de Derrick ! », « On dirait François Fillon », « Cette mèche sur le côté t’as prix dix ans !« .

Le casting déjà connu

Plus qu’un post Instagram, Michaël Youn a aussi diffusé deux vidéos en story. Des vidéos qui dévoilent quelque peu les coulisses du tournage de la mini-série. Dans ces vidéos ont peut notamment voir les acteurs qui incarnent les parents du petit Grégory : Christine et Jean-Marie Villemin devant ce qui semble être la maison de la famille. Au casting plusieurs noms sont déjà connus :

Guillaume de Tonquédec, dans le rôle gendarme Sesmat, premier enquêteur de l’affaire

Blandine Bellavoir, pour Christine Villemin, la mère de Grégory

Guillaume Gouix, pour Jean-Marie Villemin le père de Grégory

Laurent Stocker, qui incarnera le juge Lambert

Lauréna Thellier interprètera Murielle Bolle, la belle-sœur de Bernard Laroche, le cousin du père de Grégory

Michel Vuillermoz jouera Jean Ker, le journaliste proche des Villement



Michaël Youn au cœur de l’actu

Michaël Youn a décidément un emploi du temps très chargé. Le réalisateur fait en ce moment la promotion de son film « Divorce Club », dont la sortie était initialement prévue le 25 mars dernier. Mais la crise du coronavirus a bouleversé tous les plans de Michael Youn qui en plus de réaliser le film, joue aussi dedans, notamment aux côtés d’Arnaud Ducret. L’histoire : celle d’un nouveau divorcé , joué par Arnaud Ducret, en pleine crise existentielle qui va profiter de la vie. Une comédie largement inspirée par le vécu de Michaël Youn, qui sera donc sur grand écran le 14 juillet 2020.