A prendre ou à laisser : Cyril Hanouna choqué par le montant des dettes, voici ce que nous savons

Certains candidats ont parfois des difficultés financières et vous avez croisé plusieurs personnes dans une telle situation. Il y en a qui sont victimes de la fermeture de leur entreprise, d’autres sont au chômage et les dettes peuvent s’accumuler. La participation à A prendre ou à laisser est souvent envisagée comme une solution, une petite bulle d’espoir pour un avenir meilleur. Cyril Hanouna a donc été choqué par rapport au montant.

Les dettes d’un candidat d’A prendre ou à laisser

Avec l’émission de Cyril Hanouna, vous pouvez pratiquement gagner 300 000 euros lorsque la cagnotte n’est pas augmentée, mais, si vous obtenez un X2 à la fin avec la 25e boîte, vous pouvez alors toucher un petit pactole. Pour Medhi, c’était l’occasion de recommencer à zéro et surtout de supprimer la dette qui rend son quotidien problématique.

Le candidat révèle qu’il a un gros crédit à remboursé et son métier ne lui permet pas de gagner des sommes folles .

. Medhi est Stewart depuis l’âge de 20 ans et il voyage dans le monde entier, il peut inviter des amis et s’acheter des vêtements.

Il a toutefois réalisé tous les achats avec des crédits à la consommation, ce qu’il regrette forcément.

De nombreux Français agissent de la même façon, ils prennent alors un crédit à la consommation pour rembourser un précédent prêt et envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. Cyril Hanouna a voulu connaître le montant de ses dettes et il n’a pas hésité à partager la somme, ce qui a clairement choqué le présentateur.

Medhi doit rembourser près de 30 000 euros

Les candidats ainsi que le présentateur d’A prendre ou à laisser n’ont pas dissimulé leur réaction, car à cet âge, il est toujours difficile d’avoir une telle dette et un crédit à la consommation. Medhi a toutefois fait preuve d’un certain recul en précisant qu’il avait fait des bêtises et que désormais il devait rembourser. Son passage dans le programme de Cyril Hanouna devait donc lui offrir cette petite bulle. Toutefois, les gains ne sont pas toujours colossaux et certains candidats gagnent moins de 5000 euros.

D’autres connaissent la banqueroute alors qu’ils ont fait des erreurs au cours du jeu et certains peuvent repartir avec quelques centimes. Cette émission vous offre de nombreuses émotions et vous serez embarqué dans un manège comme les montagnes russes et certains candidats n’arrivent pas à gérer la pression. Ils peuvent alors enchaîner les mauvaises décisions alors que la banque est toujours aussi incisive.