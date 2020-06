12 Coups de Midi : la date d’élimination d’Eric révélée sur les réseaux sociaux ? Ça se confirme de plus en plus !

12 Coups de Midi : Eric sera-t-il éliminé le 19 juin ?

Tous les téléspectateurs de l’émission se posent la question fatidique : Eric, le candidat des 12 Coups de Midi, va-t-il être éliminé du jeu ? On peut dire que depuis décembre 2019, le père de famille a accumulé les victoires dans le jeu, succédant Christian Quesada puis Paul. Mais il y a tout juste quelques jours, on imagine que cela a dû être une immense déception pour bon nombre de téléspectateurs des 12 Coups de Midi… Jean-Luc Reichmann est-il remplacé ? L’émission s’arrête-t-elle finalement ? Non ! Il s’agirait d’Eric, le candidat de l’émission, qui serait sur le point d’être bel et bien éliminé ! Mais comment et surtout qui peut l’affirmer aujourd’hui, alors que le candidat apparaît toujours à l’antenne de TF1 aux côtés de Jean-Luc Reichmann ? Et bien une nouvelle rumeur a éclaté sur les réseaux sociaux avec un tweet qui affirme que le candidat serait sur le départ pour le 19 juin prochain.

Info – Fini les rumeurs, Éric le champion de #Les12CoupsDeMidi sera éliminé le vendredi 19 juin prochain lors de sa 199ème participation. Il sera donc le plus grand maître de midi en terme de gains et en nombre de participations. En revanche, il ne dépassera pas le million d'€. pic.twitter.com/eUxBBeFlcT — Florian (@Florian_set) May 29, 2020

Mais doit-on croire à ce tweet, ou s’agit-il seulement de rumeurs ? Certains internautes ont crié au scandale et ne souhaitaient pas voir révéler la date de départ d’Eric, voulant garder le suspens jusqu’au bout. D’autant plus que les émissions des 12 Coups de Midi sont enregistrées bien à l’avance… En effet, Jean-Luc Reichmann est d’ailleurs revenu sur le sujet une nouvelle fois il y a quelques jours à peine pour un grand magazine, où il révélait que le premier jour de déconfinement, les tournages ont eu lieu de 9 heures du matin jusqu’à minuit. On ne sait en revanche pas si ces informations sont vraies, mais elles ont néanmoins été relayées par d’autres médias comme Sud Info et Voici. Mais si c’est le cas, comment le candidat de l’émission va-t-il être éliminé ?

12 Coups de Midi : qui va remplacer le grand champion, Eric ?

Les nombreux téléspectateurs se posent effectivement de nombreuses questions sur la suite de l’émission des 12 Coups de Midi. En effet, si le grand champion de l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann doit bel et bien quitter l’émission, qui pourra le remplacer ?

Car comme on le sait, les candidats qui participent à cette émission sont susceptibles d’y rester pendant de longues semaines et de longs mois, comme cela a été le cas pour Paul et Christian Quesada. Après l’émission, les candidats les plus talentueux voient par la suite leur vie changer. En effet, on imagine qu’en étant diffusé à l’antenne de TF1 tous les jours à une heure de grande écoute doit provoquer de nombreuses réactions dans la rue, auprès des gens qui reconnaissent les candidats. Mais est-ce que cela sera bel et bien le cas pour Eric ?

On sait que le candidat est malheureusement moins apprécié par les téléspectateurs des 12 Coups de Midi, probablement par son caractère. Par ailleurs, on a pu le voir dans une précédente émission se plaindre de sa célébrité auprès de Jean-Luc Reichmann, réclamant même de pouvoir revivre un peu d’anonymat. Une déclaration qui avait d’ailleurs choqué Jean-Luc Reichmann sur le plateau et qui n’avait pas hésité à le faire savoir au candidat.

Est-ce que cela sera le cas pour Eric qui pourrait bientôt quitter le jeu des 12 Coups de Midi ? Si la source qui a annoncé le départ d’Eric est bien vraie, ce serait alors un véritable coup de tonnerre pour lui et pour l’émission, car on ne sait pas encore qui pourra le remplacer.

On imagine d’ailleurs que la production de l’émission des 12 Coups de Midi compte également sur des candidats qui soient suffisamment attachants par les téléspectateurs, car on imagine que si l’audience de l’émission est au rendez-vous, c’est bien sûr grâce au talent de l’animateur Jean-Luc Reichmann mais aussi à la personnalité des candidats de l’émission qui participent pendant plusieurs jours !