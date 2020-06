12 Coups de midi : Éric balance fort sur Paul et Quesada, voici ses propos

Dans les 12 Coups de midi, il y a un classement et Éric souhaite accéder à la première place. Il a donc évoqué Cristian Quesada et Paul dans une interview.

Lorsque vous évoquez les 12 Coups de midi et notamment le classement, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de deux candidats à savoir Cristian Quesada et Paul. Ils ont clairement obtenu des records au cours de leur participation et ils sont finalement toujours pris comme un exemple lors des comparaisons.

Éric s’exprime dans une interview

Éric est désormais le nouveau candidat qui se retrouve sur le devant de la scène puisqu’il s’est offert une 7e étoile il y a quelques jours dans les 12 Coups de midi. Selon les rumeurs, il pourrait être éliminé prochainement pour le plus grand malheur de ses fans. Toutefois, il a été sollicité dans le cadre d’une interview accordée à Télé Loisirs et il a pu évoquer deux maîtres de l’émission à savoir Cristian Quesada et Paul. Ce dernier a perdu alors qu’il était confronté à une question décrite comme simple par les internautes.

Éric précise qu’il ne se préoccupe pas de Quesada, son sort lui appartient, il regarde uniquement la position qu’il peut occuper au sein de ce programme .

. Avec son parcours, l’ancien joueur des 12 Coups de midi se retrouve à la première place et Éric aimerait lui faire perdre sa place.

En effet, il précise qu’il serait finalement dommage que « ce personnage » puisse être premier dans un tel programme.

Le candidat des 12 Coups de midi qui est aux côtés de Jean-Luc Reichmann tous les jours depuis de longues semaines redouble alors d’efforts pour devenir le numéro un. Il faut alors une excellente culture générale et il n’hésite pas à réviser et à revoir ses classiques pour parvenir à cette place.

Éric a battu Paul dans les 12 Coups de midi

Il faut noter que sur les réseaux sociaux, Éric ne fait pas forcément l’unanimité puisqu’il a détrôné Paul qui était le chouchou des Français. Même s’il est présent assez régulièrement dans ce programme, certains téléspectateurs auraient apprécié qu’il continue l’aventure puisqu’il était assez impressionnant grâce à sa culture générale. Éric précise alors dans cette même interview qu’il espère le dépasser, mais d’autres propos ont été relayés. En effet, il croit « que ça ne ferait pas plaisir qu’à moi d’ailleurs ».

Il insinue alors que certains internautes voudraient qu’il dépasse Paul. Il faudra désormais patienter pour savoir s’il aura l’occasion de se retrouver à la première place ou alors s’il échouera alors qu’il sera aux portes du record. N’oubliez pas que les 12 Coups de midi sont au rendez-vous tous les jours sur TF1 et comme a pu le confier Jean-Luc Reichmann dans une récente interview, il est difficile d’évoluer désormais dans ce programme puisque l’inconfort est total. L’équipe est toutefois contrainte de respecter les gestes sanitaires comme il le précise dans Télé 7 Jours.

Classement des meilleurs Maîtres de Midi

Christian avec 193 participations et 809 392 € de gains (2016/2017) Eric avec 177 participations et 853 944 € de gains (en cours) Paul avec 153 participations et 691 522 € de gains. (Octobre 2019) Véronique avec 100 participations et 447 226 € de gains Timothée avec 83 participations et 353 348 € de gains (Juin 2017)

Difficile également de supprimer l’ombre de Quesada pour ce jeu même si la production voudrait sans doute que son nom ne soit plus lié aux 12 Coups de midi. Dans tous les cas, Eric souhaite seulement se focaliser sur la prouesse qu’il a pu réaliser lors de son passage télévisé et il reste toujours à la première place.