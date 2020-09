Westworld saison 3 : ce lien étonnant avec la série Game of Thrones

Un lien entre les deux séries à succès qui s’est fait comme George R.R. Martin l’aurait souhaité.

Westworld avait pourtant promis de simplifier certaines de ses caractéristiques au cours de sa troisième saison, pour répondre aux critiques faites régulièrement à son encontre par de nombreux téléspectateurs.

C’est ainsi qu’après avoir exploré, durant les deux premières saisons, l’univers des plaines arides du grand-ouest américain, la série Westworld a néanmoins complexifié son récit en amenant le téléspectateur à effectuer des aller-retour entre plusieurs temporalités, demandant ainsi aux fans d’être proactifs dans la compréhension globale de son intrigue… De quoi alimenter de plus belle les critiques à son encontre. Les scénaristes ont donc été priés d’aplanir la temporalité, afin d’en simplifier la compréhension.

Malheureusement, ce changement de ton semble ne pas avoir encore porté ses fruits auprès des téléspectateurs. En effet, si l’on en croit les premiers chiffres des audiences récoltées par la saison 3 de Westworld, celle-ci semble toujours peiner à convaincre ses fans de regarder les nouveaux épisodes. Ou bien serait-ce l’épidémie de Covid-19 qui plombe ses audiences ? Quoi qu’il en soit, le succès n’est pour l’heure pas au rendez-vous.

Attention, le reste de cet article contient des spoilers au sujet de la saison 3 de Westworld

Un cross-over attendu entre Westworld et Game of Thrones, soupçonné par les fans dès la première saison

Le cross-over entre les séries Westworld et Game of Thrones était attendu depuis la première saison de Westworld. En effet, dès les premiers épisodes, les fans avaient soupçonné un possible lien entre les deux séries. Le fameux cross-over a finalement eu lieu lors d’un épisode diffusé dimanche 22 mars dernier sur la chaîne HBO. On a alors pu découvrir l’un des trois dragons de Daenerys Targaryen (interprétée par Emilia Clarke), nommé Drogon. Ce dernier se trouvait derrière une vitre, tandis que les deux showrunners de la célèbre série médiévale, David Benioff et D. B. Weiss, étaient grimés en techniciens désireux d’emmener le dragon… Au Costa Rica !

Ce cross-over entre les deux séries revêt bien évidemment une dimension corporate, étant donné que les séries Game of Thrones et Westworld sont toutes les deux produites par HBO. Des les premières images de la série, de nombreux fans avaient également imaginé que Westeros était en réalité une sorte de « parc d’attractions », au même titre que Westworld. Le cross-over de dimanche dernier semble donc bien leur avoir donné raison ! De plus, Jonathan Nolan, cocréateur de la série Westworld (avec Lisa Joy), a dernièrement révélé au micro de « Variety » être certain que George R.R. Martin aurait souhaité ce cross-over, depuis la première saison de la série.