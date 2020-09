Vikings saison 6 – La date de sortie pour les nouveaux épisodes !

Découpée en deux parties, pour une diffusion étalée sur plusieurs mois, la sixième saison de Vikings est également la dernière de la série.

À l’instar de nombreux autres shows avant elle, les fans sont impatients de découvrir la conclusion de cette histoire qu’ils suivent depuis ses débuts en 2013. Malheureusement pour eux, ces derniers vont devoir faire encore preuve de patience pour connaître le dénouement des aventures de Hvisterk et Bjorn.

Quelle date de sortie pour la seconde moitié de la saison 6 de Vikings ?

Diffusés à partir du 4 décembre 2019 sur la chaîne historique canadienne, History, les 10 premiers épisodes de la saison 6 de Vikings se sont achevés le 5 février dernier. Pour tenir le monde en haleine jusqu’à la diffusion de la suite, le dixième épisode s’achève par un cliffhanger insoutenable, qui rend encore plus difficile l’attente des téléspectateurs. Mais alors, à quel moment peut-on s’attendre à la diffusion du reste de la saison 6 de Vikings ? Si aucune date n’a encore été annoncée par la chaîne ou par l’équipe de production, il n’est pas impossible que celle-ci suive le chemin des anciennes saisons, avec une diffusion habituelle aux alentours de novembre. En extrapolant un peu, il est concevable d’imaginer qu’History souhaite faire durer le plaisir avant de fermer ce chapitre définitivement. Ainsi, le onzième épisode pourrait n’être diffusé qu’à partir de novembre 2020.

Comment regarder la série Vikings en attendant la suite ?

Si vous faites partie des fans qui attendent impatiemment de connaître la suite de l’histoire, vous pouvez peut-être vous consoler en regardant à nouveau les anciennes saisons de Vikings. Pour cela, vous avez plusieurs moyens à votre disposition, dont l’incontournable Netflix, qui met à disposition les 5 premières saisons complètes de la série. Si vous n’avez pas Netflix, mais que vous possédez un compte Amazon Prime, sachez que l’intégrale de la série est également disponible sur Prime Vidéo, jusqu’à la fin de la saison 5. De quoi vous occuper pendant des heures en attendant novembre.

Enfin, sachez que Canal+ laisse les dix premiers épisodes de la saison 6 de Vikings en replay, par le biais de sa plateforme myCANAL. Vous n’avez donc plus d’excuses pour ne pas patienter sereinement !

Qu’est-ce qui attend les fans pour la fin de la série Vikings ?

Comme à l’accoutumée dans ce genre de cas, les théories vont bon train sur le futur de la série et de ses personnages principaux. Si le final de la mi-saison s’achevait sur une grave blessure pour Bjorn, au point de remettre en cause sa survie, les acteurs de la série n’ont pas caché que la fin serait particulièrement émouvante. En effet, d’après Alicia Agneson, qui interprète Katia, l’émotion était présente lorsque l’équipe de la série a pris connaissance du dernier épisode. Pour elle, le final sera à la hauteur des 6 saisons, et les fans ne seront pas déçus par les événements qui arrivent. Une manière sans doute de rendre encore plus impatients les millions de fans de Vikings à travers le monde.