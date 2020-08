Validé déjà des infos sur la saison 2 – Excellente série consacrée au rap français

La série Validé, produite par Canal+, n’en finit plus d’attirer de plus en plus en téléspectateurs lors de la diffusion de chacun de ses épisodes. Cette excellente production réalisée par Franck Gastambide, disponible sur MyCanal, comptabilise déjà des scores d’audimat impressionnants avec un total de plus de 15 millions de vues ; une nouvelle performance après avoir battu le record de téléchargements en une seule journée sur la plateforme de streaming de la chaîne cryptée.

La série Validé connaît donc une ascension pour le moins fulgurante ! D’ailleurs, cette production de Franck Gastambide s’est retrouvée plusieurs jours durant à la première place des séries les plus consultées de la semaine sur le site Allociné, avant de se retrouver détrônée par la série La Casa de Papel, diffusée sur Netflix. Il faut dire que Validé, excellente série portée par le rappeur français Hatik, lequel interprète le jeune Clément qui a pour nom de scène Apash, plaît autant aux amateurs de rap qu’aux fans de séries rythmées.

Voir cette publication sur Instagram MERCI ! @franckgastambide @canalplus @canalplusseries Une publication partagée par Validé (@valide_laserie) le 5 Avril 2020 à 8 :13 PDT

Validé de Franck Gastambide aura bien le droit à une saison 2 !

Validé, série dont tout le monde parle depuis sa sortie, se penche donc sur l’univers du rap français en retraçant le parcours de Clément, jeune rappeur interprété avec brio par Hatik, lequel vient de dévoiler le clip « Prison pour mineurs », extrait de la bande originale de la série. Franck Gastambide, le réalisateur par ailleurs particulièrement au fait de l’univers du rap, vient de confirmer l’existence d’une seconde saison de Validé, dont le tournage devrait débuter l’été prochain. Toutefois, en raison de la pandémie de Covid-19, ce tournage devra probablement être reporté. Néanmoins, une chose demeure certaine : la série Validé aura bien le droit à une deuxième saison !

Voir cette publication sur Instagram C’est quoi ton code ???? @brvhym @justriadh @franckgastambide Une publication partagée par Validé (@valide_laserie) le 7 Avril 2020 à 7 :50 PDT

La saison 2 de Validé comportera des invités prestigieux

Les téléspectateurs ayant déjà visionné la première saison de Validé (attention spoilers) se doutaient bien de l’existence d’une saison deux, étant donné le cliffhanger final qui compromettait l’avenir d’Apash. Beaucoup se demandaient donc si ce personnage aurait encore sa place centrale dans la deuxième saison de Validé, ce à quoi Franck Gastambide a récemment fait savoir sur les réseaux sociaux : « la saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash… Entre autres ». En effet, la deuxième saison de Validé comportera également plusieurs « guests », comme peut être le rappeur Rohff qui en raison de son incarcération n’avait pas pu participer à la saison 1 de Validé.

Hakim Jemili devrait également être de la partie, puisque ce dernier a récemment confirmé en interview que la saison 2 devrait être tournée en juin.

Quant au créateur de la série, Franck Gastambide, celui-ci a fait savoir lors d’une interview accordée à Allociné que l’écriture de la saison 2 était déjà bien avancée et que le tournage aurait bien lieu cet été. « Il y a des guests très prestigieux qui ont donné leur accord verbal pour être dans cette série. Il va y avoir l’arrivée d’un nouveau personnage très fort et une thématique dans l’air du temps« , a-t-il aussi affirmé.